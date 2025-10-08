El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes con Edan Alexander.







presidente de estados unidos Donald Trump El martes (hora local) se reunió en la Oficina Oval con Edan Alexander, quien estuvo rehén de Hamás durante 584 días, y con la familia de Omer Neutra, un miembro de las FDI asesinado por Hamás poco después de los ataques en Gaza. La Casa Blanca dijo que Trump está comprometido a traer a todos los rehenes.

En una publicación en X, la Casa Blanca declaró: «Hoy, en el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre, el presidente Trump dio la bienvenida a la Oficina Oval a Edan Alexander, quien fue rehén de Hamás durante 584 días, y a la familia de Omer Neutra. El presidente Trump está comprometido a traer a todos los rehenes a casa».

Mientras tanto, el primer día de reanudación de las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas en Egipto terminó con una nota positiva, en medio de esperanzas de un posible acuerdo para implementar el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, informó Al Jazeera. Los negociadores están listos para regresar para más discusiones.

La reunión celebrada el lunes en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, fue «positiva» y se elaboró ​​una hoja de ruta sobre cómo continuaría la actual ronda de conversaciones, según informó Al Jazeera. La delegación de Hamas dijo a los mediadores que los continuos bombardeos de Israel Gaza plantea un desafío para las negociaciones sobre la liberación de los cautivos, informó Al Jazeera.

La delegación de Hamas incluía a los líderes de Hamas Khalil al-Hayya y Zaher Jabarin, dos negociadores que sobrevivieron a un intento de asesinato israelí en Doha, la capital de Qatar, que mató a cinco personas el mes pasado. Las conversaciones del primer día cubrieron la propuesta de intercambio de prisioneros y cautivos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, según Al Jazeera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también dijo que Trump estaba presionando para un pronto intercambio de cautivos israelíes y prisioneros palestinos, en un intento por generar «impulso» para implementar otras partes de su plan para poner fin a la guerra de Gaza. «Los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos, para asegurar que el ambiente «Es perfecto para liberar a esos rehenes», dijo Leavitt, añadiendo que los equipos estaban «revisando la lista tanto de los rehenes israelíes como de los prisioneros políticos que serán liberados», según citó Al Jazeera.









