El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describe sus planes para reiniciar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania







El presidente estadounidense Donald Trump discutió el enfoque de su administración hacia la diplomacia internacional, su historial en conflictos globales y las próximas reuniones con líderes mundiales, destacando los esfuerzos para reiniciar las negociaciones con Moscú. Sobre su historial con las guerras internacionales, Trump dijo: «Ya hemos hecho (resolvedo) 8 guerras, y esta será la número 9…» Sus comentarios enmarcaron su enfoque más amplio hacia las iniciativas de paz globales.

En cuanto a los compromisos diplomáticos, señaló: «En aproximadamente dos semanas… Marco Rubio se reunirá con su homólogo Sergey Lavrov… Fue una llamada telefónica muy productiva (con el presidente ruso Putin). Me reuniré con él y tomaremos una determinación». Trump también describió sus planes con Ucrania y dijo: «Mañana me reuniré con el presidente (ucraniano) Zelenskyy y le contaré sobre la llamada… Los dos tienen una relación terrible…» Hizo los comentarios mientras hablaba desde la Oficina Oval.

Más temprano el jueves, Trump confirmó una productiva conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. En una publicación en Truth Social, escribió: «Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin, de Rusia, y fue muy productiva». Y añadió: «El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo con lo que, dijo, se ha soñado durante siglos». Trump expresó optimismo y señaló: «Realmente creo que el éxito en Medio Oriente ayudará en nuestras negociaciones para lograr el fin de la guerra con Rusia y Ucrania».

Destacando la diplomacia personal, Trump destacó el aprecio de Putin por el trabajo de la primera dama Melania Trump con los niños. «El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, por su implicación con los niños. Se mostró muy agradecido y dijo que esto continuará», escribió. Durante la llamada también se discutió el comercio entre Estados Unidos y Rusia. «También pasamos mucho tiempo hablando sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos cuando termine la guerra con Ucrania», dijo Trump, indicando la planificación económica posterior al conflicto.

Describiendo los próximos pasos, Triunfo escribió: «Al concluir la llamada, acordamos que habrá una reunión de nuestros Asesores de Alto Nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos serán dirigidas por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto con varias otras personas, que serán designadas. El lugar de la reunión está por determinarse». Trump también mencionó planes para una reunión directa con Putin, diciendo: «El presidente Putin y yo luego nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra `ingloriosa` entre Rusia y Ucrania».

El presidente de Estados Unidos confirmó que se reunirá con el presidente de Ucrania. zelensky para discutir la convocatoria y otros asuntos. «El presidente Zelenskyy y yo nos reuniremos mañana en la Oficina Oval, donde discutiremos mi conversación con el presidente Putin y mucho más. Creo que se lograron grandes avances con la conversación telefónica de hoy», escribió Trump. La llamada se produce antes de la reunión programada de Trump con Zelenskyy en la Casa Blanca, destacando los esfuerzos de Estados Unidos para reactivar las estancadas negociaciones con Moscú.

Durante el fin de semana, Trump le dijo a Zelenskyy que podría darle a Rusia un ultimátum: involucrarse seriamente en conversaciones de paz, o Estados Unidos podría proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance para fortalecer su ofensiva contra Rusia. Hablando a los periodistas a bordo del Air Force One, dijo: «Tal vez tenga que hablar con Rusia, para ser honesto, sobre los Tomahawks. ¿Quieren que los Tomahawks vayan en su dirección? No lo creo. Creo que podría hablar con Rusia sobre eso, para ser justos. Se lo dije al presidente Zelenskyy, porque los Tomahawks son un nuevo paso de agresión».

Como parte de un cambio estratégico para reactivar las negociaciones después de que la cumbre de Alaska entre Trump y Putin no lograra producir un acuerdo de paz, Estados Unidos ha aumentado el intercambio de inteligencia con Ucrania, incluido el acceso a información más profunda dentro del territorio ruso, informó CNN. Se espera que Zelenskyy presione a Trump para que obtenga armas adicionales de largo alcance capaces de atacar objetivos dentro de Rusia cuando se reúna con el presidente de estados unidos en la Casa Blanca el viernes. Trump ha mostrado apertura a la idea en los últimos días, lo que refleja un cambio en su enfoque de la guerra desde la cumbre de Alaska, señaló CNN.

