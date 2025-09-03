El presidente de BRI, Hery Gunardi, reveló una estrategia de éxito para aumentar los fondos baratos

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) continúa fortaleciendo los fundamentos de los negocios al enfatizar una estrategia de crecimiento saludable y sostenible. Centrarse en el refuerzo Fondos baratos (Cuenta de ahorro de cuenta corriente/Casa) es la clave para crear un espacio de crecimiento más saludable para la rentabilidad de la empresa a largo plazo.

En su presentación en la reunión de audiencias (RDP) con la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI en Yakarta (21/08), el presidente de BRI, Hery Gunardi, explicó que actualmente la compañía está medible alentando un aumento en los depósitos de demanda y ahorros para mantener la eficiencia de los costos de fondos.

La estrategia también se refleja en la creciente composición de fondos baratos (CASA). Observado, hasta finales de junio de 2025, los fondos de terceros totales (DPK) BRI crecieron 6.7% anualmente (interanual) a RP1,482.12 billones. De esta cantidad, la porción de CASA alcanza el 65.5% o un doble dígito crece en un 10,6% interanual.

«Esta composición muestra una estrategia BRI que es consistente en alentar fondos baratos a través de la optimización de dispositivos de transacción o banca de transacciones. Con una CASA cada vez más dominante, el costo de los fondos BRI o el costo de Fund (COF) se puede reducir para apoyar una mejor rentabilidad a largo plazo», dijo Hery.

Hery también mencionó que la aceleración del crecimiento positivo de los fondos de bajo costo también fue respaldada por la optimización de los canales digitales que continúan registrando un rendimiento impresionante. Donde, según el trimestre II 2025, BRIMO como la Super App de Bri registró un excelente crecimiento en términos del número de usuarios y el volumen de transacciones. El número de usuarios de BRIMO aumentó 21.2% anual a 42.7 millones de usuarios, mientras que el volumen de transacciones aumentó un 25.5% interanual a RP3,231.7 billones.

Luego, en términos de comerciantes, las transacciones comerciales a través de BRI aumentaron rápidamente con los volúmenes de ventas de comerciantes un 27.2% interanual a RP105.5 billones. El número de transacciones también aumentó un 50,2% a 308 millones de transacciones.

No solo eso, el rendimiento de Qris Bri también mostró un crecimiento significativo. El volumen de transacción aumentó en un 142.9% interanual a RP37.2 billones, con el número de transacciones que aumentaron 162.5% a 313.7 mil millones de transacciones.

«Este logro confirma que la transformación digital de Bri no solo fortalece la base de fondos baratos, sino que también expande el ecosistema de pago digital inclusivo para todos los niveles de la sociedad en Indonesia», explicó.

Por otro lado, los esfuerzos de Bri para reducir el costo de los fondos también recibieron el apoyo de las condiciones macro. Como se sabe, desde enero de 2025, el banco Indonesia ha reducido Tasa bi por un valor de 100 puntos básicos, con la tasa de interés de referencia en el nivel del 5% en agosto de 2025, que fue seguido por una disminución en las tasas de interés interbancarias al 4,68% al 20 de agosto de 2025 «. La disminución en las tasas de interés también redujo los fondos bancarios, apoyando la eficiencia y el espacio de apertura para la expansión de crédito», concluyó la herida.