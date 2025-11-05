El presidente de Brasil, Lula, dice que llamará personalmente a Trump si las negociaciones arancelarias se estancan







El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo el martes que llamará personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, si las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses no avanzan en el futuro cercano. El gobierno estadounidense ha aumentado los aranceles sobre muchos productos brasileños en más de un 50 por ciento, pero Lula y Trump discutieron la posibilidad de llegar a un acuerdo durante una reunión en Malasia en octubre.

«Yo tengo su número y él el mío. No tengo problemas para llamarlo», dijo Lula a los periodistas antes de la cumbre climática de las Naciones Unidas conocida como COP. Su 30ª edición comienza esta semana en Belem, una ciudad brasileña al borde del Amazonas.

«Cuando termine la COP30, si aún no está programada una reunión entre mis negociadores y los suyos, llamaré a Trump nuevamente», dijo. líder brasileño dijo, añadiendo que sus principales negociadores, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, están interesados ​​en proseguir las conversaciones.

«No tendré ningún problema en ir a Washington, a Nueva York (para discutir los aranceles) y espero que él (Trump) no tenga ningún problema en venir a Brasil», dijo Lula. El 30 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50 por ciento a Brasil. Trump ha vinculado los aranceles con las políticas del país y el procesamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro.

Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 6.800 millones de dólares el año pasado con Brasil, según el Oficina del Censo de EE. UU.. `Brasil y Estados Unidos son las democracias más grandes del mundo occidental. Cuanto más nos respetemos, más cordiales seamos entre nosotros ante el mundo, mejor será para Estados Unidos y para Brasil. Así es como hago política», dijo Lula.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Lula. El expresidente, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto, ahora apela para reducir su pena de prisión. Por otra parte, Lula instó a los estados latinoamericanos a ayudar a evitar un conflicto en Venezuela mientras la administración Trump ordena acciones militares contra embarcaciones supuestamente vinculadas a los cárteles de la droga.

El veterano líder dijo que está considerando asistir a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Colombia la próxima semana, donde el organismo de 33 miembros discutirá la acción militar estadounidense en la región. También asistirán algunos miembros de la Unión Europea. Las operaciones militares de Trump en el Caribe han matado a decenas de personas a quienes acusa de ser miembros de un cartel de la droga liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mes pasado autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, y el gobierno de estados unidos ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro, quien niega las acusaciones, que afirma son una excusa para la acción militar estadounidense en la región. «Le dije a Trump que América Latina es una región de paz», dijo Lula. «No quiero que lleguemos al punto de una invasión terrestre de Estados Unidos a Venezuela».

Añadió: «La policía tiene todo el derecho a luchar contra los traficantes de drogas… los estadounidenses podrían estar ayudando a esos países en lugar de intentar disparar contra ellos». Lula dijo que también instó a Trump a seguir el ejemplo del ex presidente estadounidense George W. Bush, quien participó en las discusiones para pacificar a Venezuela después de un intento de golpe contra el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en 2002.

`En ese momento propuse crear un grupo de amigos de Venezuela. Puse a Estados Unidos ahí, puse España«, dijo Lula. `No era un grupo de amigos de Chávez. Al final llegamos a un acuerdo. Lula también criticó a las autoridades de Río de Janeiro después de que 121 personas murieran en una redada policial masiva contra una banda de narcotraficantes. La operación en dos de las favelas de la ciudad provocó intensos tiroteos el 28 de octubre. Lula describió la operación policial como «desastrosa» y exigió análisis forenses independientes para determinar lo ocurrido en Río.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente