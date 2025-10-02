El presidente colombiano, Petro, expulsó al diplomático israelí después de que el sionista se secuestre el barco global de Sumud Flotilla

Bogotá, vivo – El presidente de Colombia Gustavo petro ha ordenado la expulsión de todos los delegados diplomáticos Israel De Colombia, un paso provocado por la detención de dos ciudadanos colombianos por encima de la flota Flotilla Global Sumud Aquellos que buscan enviar asistencia humanitaria a Gaza rodeada.

Manuela Bedoya y Luna Barreto son parte del equipo global de la flota de Sumud, un esfuerzo internacional que busca penetrar el bloqueo israelí y enviar asistencia a Gaza.

Según una declaración del Movimiento Global para Gaza, el ejército israelí arrestó ilegalmente a las dos mujeres después de que la flota alcanzó un área de alto riesgo de 150 millas náuticas de la costa de Gaza.

«Después de alcanzar las 150 millas náuticas … la colocación marítima de los barcos israelíes comienza a las 23:59 UTC (18:59 Hora de Colombia)», dijo el comunicado, lo que confirmó que otra flota había sido «atacada o interceptada». La declaración lo describió como una «violación del derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra».

Petro advirtió en X que si el informe fuera cierto, sería un «nuevo delito internacional cometido por Benjamin Netanyahu».

Dijo que «el acuerdo de libre comercio con Israel fue criticado de inmediato». A principios de esta semana, Petro expresó su deseo de suspender el acuerdo con Israel.

Aunque Petro había decidido las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, su declaración ordenó además a los representantes diplomáticos restantes que dejaran inmediatamente el territorio colombiano.

Indicó que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentaría una demanda, incluso en la corte israelí, e instó a los abogados internacionales a apoyar al equipo legal colombiano.

Se capturó a Israel-activista estimulado

Anteriormente informaron, las tropas israelíes interceptaron y controlaron varios barcos que formaron parte de la flota global de Sumud, que intentó penetrar el bloqueo israelí de Gaza, y había atraído la atención mundial como una de las misiones de ayuda naval más grandes al territorio palestino.

Los activistas describen una débil reunión con barcos sin luces y drones que siguen el convoy, lo que aumenta la tensión en el barco.

«El miércoles … alrededor de las 20.30 [17.30 GMT]Algunos de los barcos de flota globales globales de Sumud, especialmente Alma, Surius, Adara, interceptaron y viajan ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales «, dijo el comunicado de la flota.

«Antes de montar el barco ilegalmente, parece que los barcos de la Armada israelí dañan deliberadamente la comunicación del barco, en un esfuerzo por bloquear la señal de socorro y detener la transmisión en vivo de sus barcos ilegales».

La flota, en su conjunto incluye a más de 40 civiles y alrededor de 500 activistas, fue interceptada por las fuerzas israelíes el miércoles por la noche, con activistas en el interior detenidos y traídos a Israel.

Saif Abukeshek, el portavoz global Sumud Flotilla, dijo que más de 201 personas de 37 países estaban en estos barcos. Esto incluye 30 participantes de España, 22 de Italia, 21 de Türkiye y 12 de Malasia, entre otros países.

«Tenemos alrededor de 30 barcos que todavía están luchando de los barcos militares ocupados fuerzas que intentan llegar a la costa de Gaza. Están decididos», agregó. La distancia ahora está a 85 km (46 millas náuticas) de la playa de Gaza, según el organizador de la flota.