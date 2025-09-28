El presidente colombiano, Gustavo, Petro, la reubicación de la sede de la ONU de Nueva York

Bogotá, vivo – El presidente de Colombia Gustavo petro Evaluar la decisión de los Estados Unidos (EE. UU.) Para revocar su visa muestra que Nueva York Quizás ya no sea adecuado para ser la ubicación de la sede de las Naciones Unidas (PBB).

Según él, la decisión de los Estados Unidos violó el principio de inmunidad que subyace en las Naciones Unidas, al tiempo que pidió respeto por el derecho internacional. Tampoco le importaba la extracción visa COMO.

«Esta decisión de los Estados Unidos viola el principio de inmunidad que subyace en las Naciones Unidas. Existe una inmunidad total para los presidentes que asisten a la Asamblea General de la ONU», escribió Petro a través de la plataforma X.

Presidente colombiano Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU

El viernes 26 de septiembre de 2025, Petro participó en una manifestación pro-palestina fuera de la sede de la ONU en Nueva York, donde pidió a las tropas estadounidenses que no dirigieran sus armas a la humanidad.

«¡El orden del oponente de Trump! ¡Obedezca las órdenes humanitarias!» exclamó.

El sábado, Petro dijo a través de las redes sociales que ya no tenía una visa estadounidense. «No me importa», agregó. «Hay una inmunidad completa para los presidentes que asisten a la Asamblea General de la ONU», escribió en la plataforma X.

El presidente colombiano también criticó a Washington por evitar que los representantes palestinos asistieran a la Asamblea General de la ONU y nuevamente pidió a la comunidad internacional para detener el desastre humanitario en Gaza.

«Regalizar la entrada de las autoridades palestinas y revocar mi visa porque nos pidió a las tropas israelíes que no apoyen el genocidio, que es un crimen contra la humanidad en su conjunto, muestra que el gobierno de los Estados Unidos ya no cumple ley internacional», dijo.

Petro también instó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar su apoyo a la acción militar israelí en Gaza. Dijo que Estados Unidos no podía lograr la gloria «matando bebés indefensos».