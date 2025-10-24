El presidente colombiano condena el bombardeo estadounidense a un barco narcotraficante en el mar Pacífico: debería ser juzgado, no asesinado

Bogotá, EN VIVO – presidente de colombia Gustavo Petro condena el ataque militar de Estados Unidos (COMO) contra buques sospechosos de transportar drogas en el Océano Pacífico oriental y el Caribe como «ejecuciones sin el debido proceso».

«En maniobras de este tipo, que creemos violan el derecho internacional, Estados Unidos… lleva a cabo ejecuciones sin el debido proceso», dijo Petro, el jueves 23 de octubre de 2025, según informó Xinhua



El ejército estadounidense destruye un barco sospechoso de transportar drogas en el Océano Pacífico

Según él, los presuntos traficantes de drogas deberían ser juzgados y no asesinados.

Anteriormente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el primero de dos ataques alcanzó un barco en el Océano Pacífico oriental el martes 21 de octubre de 2025 y mató a dos personas.

«Ayer, por orden del Presidente Triunfo«El Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético mortal contra un barco operado por una organización terrorista registrada y que realizaba tráfico de drogas en el Pacífico Oriental», escribió Hegseth en las redes sociales.

«Había dos narcoterroristas a bordo del barco durante el ataque llevado a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas murieron».

Un vídeo que acompaña a la publicación de Hegseth mostraba un misil impactando un pequeño barco azul que se deslizaba por el agua, que luego explotó y estalló en llamas.

Horas más tarde, Hegseth reveló que los militares habían atacado otro barco en el Pacífico oriental, matando a tres personas más.

«Nuestra inteligencia sabe que el barco está involucrado en el tráfico ilegal de narcóticos, cruzaba una ruta conocida de narcóticos y transportaba narcóticos», dijo Hegseth, sin proporcionar pruebas.

El último ataque en el Océano Pacífico abre un nuevo frente en la campaña militar cada vez más agresiva del presidente Donald Trump contra los cárteles latinoamericanos, planteando dudas sobre los límites y la legalidad de sus acciones.