El presidente colombiano busca investigación criminal contra Trump sobre las huelgas del Caribe







Presidente colombiano Gustavo Petro pidió el martes una investigación criminal contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios involucrados en los golpes mortales de este mes en botes en el Caribe que la Casa Blanca dijo que transportaban drogas. Petro repudió los tres ataques en su discurso en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU durante la cual también acusó a Trump de criminalizar la pobreza y la migración.

« Los procedimientos penales deben abrirse contra aquellos funcionarios, que son de los Estados Unidos, incluso si incluye al funcionario de más alto rango que dio la orden: el presidente Trump, ‘Petro dijo sobre las huelgas, y agregó que los pasajeros de los botes no eran miembros de la pandilla de Tren de Aragua venezolanas como reclamó la administración Trump después del primer ataque.

Si los barcos llevaban drogas según lo alegado por el Gobierno de los Estados UnidosPetro dijo que sus pasajeros no eran narcotraficantes; Simplemente eran jóvenes pobres de América Latina que no tenían otra opción. «Los comentarios de Petro llegaron poco después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara que su gobierno está preparando una serie de decretos constitucionales para defender la soberanía del país en caso de un» ataque «de las fuerzas estadounidenses.

Se conocen pocos detalles sobre los huelgas mortales, la primera de las cuales tuvo lugar el 2 de septiembre y mató a 11 personas, según la administración Trump. Funcionarios estadounidenses han dicho que el bote y otro barco atacado el 16 de septiembre habían salido al mar desde Venezuela. Tres personas murieron en el segundo ataque. El ejército estadounidense llegó a un tercer bote el viernes, matando a tres personas.

La administración Trump ha justificado la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas en los Estados Unidos. Todavía tiene que explicar cómo los militares evaluaron la carga de los barcos y determinaron la supuesta afiliación de pandillas de los pasajeros. Funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos dijeron a los miembros de Congreso Que el primer bote sacado fue disparado varias veces después de que había cambiado de rumbo y apareció regresando a la orilla.

`Dijeron que los misiles en el Caribe se usaban para detener el tráfico de drogas. Esa es una mentira aquí declarada aquí en esta misma tribuna «, dijo Petro el martes en lo que parecía ser una referencia directa a Trump, quien habló horas antes. « ¿Fue realmente necesario bombardear jóvenes pobres en el Caribe? `Maduro ha acusado al Administración de Trump de utilizar las acusaciones de tráfico de drogas como una excusa para una operación militar cuyas intenciones son expulsar a su gobierno. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, reinició las relaciones diplomáticas de su país con Venezuela después de asumir el cargo en 2022.

