Nueva York, Viva – Presidente Chile Gabriel bórico entregar una declaración firme en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) que quiere al primer ministro Israel Benjamín Netanyahu y las partes responsables de genocidio contra el pueblo palestino juzgado en una corte internacional

«No quiero que Netanyahu sea destruido por misiles con su familia», dijo Boric en su discurso citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

«Quiero ver que Netanyahu y aquellos que son responsables del genocidio contra el pueblo palestino son juzgados en la Corte Internacional de Justicia (ICI) u otros tribunales internacionales», agregó

Según él, la situación en Gaza no es solo una emergencia política, sino también como una «crisis humanitaria» que exige justicia, en lugar de venganza.

Anteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su discurso en la Asamblea General de la ONU el martes, pidió las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, de Asia y Eslavia que se opusieron al genocidio en Gaza unidos con el objetivo de liberar a Palestina.

El lunes, Andorra, Bélgica, Lukemburgo, Malta, San Marino y Francia reconocieron oficialmente al estado palestino en una conferencia al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, luego de un paso similar a Australia, Gran Bretaña, Canadá y Portugal el 21 de septiembre.

El presidente de la Comisión de Investigación Internacional Internacional Independiente de la ONU para el Navi Pillay, ocupado por el Palestino, dijo el 16 de septiembre que Netanyahu y varios funcionarios israelíes altos habían alentado el genocidio en la Franja de Gaza.

Israel ahora enfrenta una presión política y económica cada vez mayor de la comunidad internacional relacionada con sus políticas en Gaza, con varios países europeos que prohíben la venta de varios tipos de equipos militares a Israel.