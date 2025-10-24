El presidente brasileño Lula da Silva quiere convertirse en miembro de pleno derecho de la ASEAN

Jacarta – presidente de brasil Luis Ignacio Lula da Silva expresó su deseo de convertirse en miembro de pleno derecho de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), porque Brasil tiene una «cara» como los países de la ASEAN. Destacó el compromiso de Brasil para fortalecer las relaciones y la cooperación con la asociación.

Lea también: El primer ministro japonés Sanae Takaichi hará su primer debut en la cumbre de la ASEAN



«Brasil está trabajando para convertirse en miembro de pleno derecho de la ASEAN. Tenemos una cara (identidad) como los países de la ASEAN y queremos convertirnos en miembro de pleno derecho de la ASEAN», dijo el presidente Lula en una conferencia de prensa durante su visita a la Secretaría de la ASEAN en Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

La declaración del Presidente Lula se refiere a la primera participación de un presidente brasileño en la Cumbre de la ASEAN. La 46ª Conferencia de la ASEAN se llevará a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, del 26 al 28 de octubre.

Lea también: El Ministro Coordinador Airlangga y el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono llegan a Malasia y acompañan a Prabowo en la Cumbre de la ASEAN



La presencia de Lula en el foro fue por invitación directa del secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn.



El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la Secretaría de la ASEAN en Yakarta

Lea también: Muzani valora a Prabowo por mantener la armonía en la región del Sudeste Asiático al asistir a la Cumbre de la ASEAN



Esperando con interés su participación en el foro de la ASEAN, Lula dijo que utilizaría la reunión como un foro para aprender sobre la ASEAN, incluida la cooperación en el sector económico.

Lula afirmó que Brasil vive un buen momento económico con un crecimiento superior al 3 por ciento durante dos años consecutivos. La última vez que Brasil experimentó un crecimiento económico superior al 3 por ciento fue en 2010.

Por lo tanto, Lula quiere impulsar el buen desempeño económico de su país para atraer más inversores y aumentar la inversión en el extranjero, como los países miembros de la ASEAN.

«Tengo la intención de seguir trayendo buena suerte a Brasil y por eso sigo viajando para ver si podemos mejorar nuestra balanza comercial, aumentar nuestros ingresos en dólares, aumentar nuestras inversiones en el exterior y atraer nuevas inversiones a Brasil», dijo

Actualmente, la membresía plena de la ASEAN solo está destinada a países ubicados en la región del Sudeste Asiático. La ASEAN tiene 10 países miembros: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Papua Nueva Guinea tiene estatus de observador y ha expresado su deseo de unirse a la ASEAN, cuya membresía se discutirá en Cumbre de la ASEAN en Malasia.