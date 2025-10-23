El presidente brasileño Lula da Silva es invitado de honor en la cumbre de la ASEAN

Kuala Lumpur, VIVA – Ministerio de Asuntos Exteriores Malasia transmitir eso presidente de brasil Luis Ignacio Lula da Silva participará «como invitado de honor» en Cumbre de la ASEAN 47.ª cumbre y cumbres relacionadas, que están previstas del 26 al 28 de octubre de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia.

La Cumbre organizada por Malasia bajo la presidencia de la ASEAN para 2025 reunirá a los líderes de los Estados miembros de la ASEAN junto con socios externos clave para promover la cooperación, la inclusión y la sostenibilidad regionales.

«Esta visita marca la primera visita oficial del presidente Lula da Silva a Malasia desde que asumió el cargo para un nuevo mandato en enero de 2023. El presidente Lula da Silva estará acompañado por la primera dama Janja Lula da Silva, así como por varios ministros del gabinete y altos funcionarios del gobierno brasileño». escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia en una declaración escrita el jueves 23 de octubre de 2025.

El presidente brasileño Lula da Silva Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia, el 25 de octubre de 2025, el presidente Lula da Silva recibirá una ceremonia oficial de bienvenida en el Complejo Perdana Putra, Putrajaya, seguida de una reunión bilateral con el Primer Ministro Anwar Ibrahim en el Complejo Seri Perdana, Putrajaya.

Los dos líderes revisarán la evolución de las relaciones entre Malasia y Brasil y explorarán nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación en sectores estratégicos clave, incluidos el comercio y la inversión; semiconductor; ciencia, tecnología e innovación; energías renovables y biocombustibles; industria halal; agricultura y productos básicos agrícolas; salud y educación.

«Los dos líderes intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales, incluida la cooperación en el marco de las Naciones Unidas, BRICS y ASEAN. Las discusiones también abordarán la presidencia brasileña en la COP30, con la Cumbre de Jefes de Estado programada para celebrarse en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, además de explorar oportunidades de colaboración en el marco de la Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia

«También se espera que los dos líderes reafirmen el fuerte compromiso de ambos países con la cuestión palestina», añadió.

Tras la reunión bilateral, los dos Líderes presenciarán el intercambio de Memorandos de Entendimiento (MoU) que cubren áreas como semiconductores; ciencia, tecnología e innovación; y colaboración de think tanks, así como el Intercambio de Notas (EoN) sobre capacitación diplomática y Cartas de Intención (LOI) sobre cooperación en los campos de Recursos Genéticos y Biotecnología.