El presentador gana 2 títulos, Raymond/Joaquin finalista

Corea del Sur, VIVA – Torneo de bádminton BWF World Tour Super 300 Maestros de Corea 2025 terminó oficialmente en el Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Wonkwang, en la ciudad de Iksan, Corea del Sur, el domingo (11/9/2025). Indonesia cerró este evento con buenos resultados, aunque aún no óptimos: a través de dobles masculinos. Raymond Indra/Nicolás Joaquín quien logró con éxito el segundo puesto.

Lea también: Calendario final del Korea Masters 2025: Raymond/Joaquin desafía a la pareja anfitriona Corea del Sur



La joven pareja indonesia tuvo que admitir la superioridad de Lee Jong-min/Wang Chan de Corea del Sur en la final que duró tres partidos con un marcador de 16-21, 21-16, 21-6.

En el primer juego, Raymond/Joaquín se desempeñaron sólidamente con una variedad de ataques rápidos y un claro control de la jugada para ganar 21-16. Sin embargo, los anfitriones se recuperaron en el segundo juego con un juego agresivo y una presión constante, lo que obligó a que el partido continuara hasta convertirse en un partido de goma.

Lea también: ¡Fresco! Raymond/Joaquin aseguran entradas para la final del Masters de Corea 2025



En el juego decisivo, la nueva pareja Lee/Wang parecía llena de confianza. Tomaron una gran ventaja desde el principio por 4-0 y ampliaron la brecha a 11-2 en el intervalo antes de cerrar el partido con un marcador aplastante de 21-6. Esta victoria fue una sorpresa considerando que Lee/Wang todavía ocupaban el puesto 234 en el mundo, mientras que Raymond/Joaquin ocupaban el puesto 37 en el mundo.

Lea también: Masters de Corea 2025: Dhinda no llega a la final, Indonesia pone sus esperanzas en Raymond/Joaquín



Anfitrión de dos barridos de títulos

Corea del Sur consiguió con éxito dos títulos de campeonato en los sectores de dobles masculino y dobles mixtos.

Además de la victoria de Lee/Wang en dobles masculino, la pareja Kim Jae-hyeon/Jeong Na-eun también subió al podio más alto después de vencer a Jimmy Wong/Lai Pei Jing de Malasia 24-22, 21-18.

Dominación asiática en el Korea Masters 2025

Este torneo muestra el fuerte dominio de los representantes asiáticos en todos los sectores. En individuales masculinos, el representante de Singapur Jason Teh Jia Heng se mostró fuerte, derrotando a Yudai Okimoto (Japón) con un marcador de 21-14, 21-15.

En individuales femeninos, Chiu Pin-chian de Taiwán se quedó con el título tras vencer a Nguyen Thuy Linh (Vietnam) 21-16, 21-15.

Mientras tanto, en dobles femeninos, la pareja japonesa Hinata Suzuki/Nao Yamakita cerró el torneo con una victoria 21-18, 25-23 sobre Kim So-yeong/Lee Seo-jin de Corea del Sur.

Resultados finales del Masters de Corea 2025

Individual femenino: Chiu Pin-chian (Taiwán) vs Nguyen Thuy Linh (Vietnam) 21-16, 21-15

Gada Campuran: Jae-hyeon’s/Jeong Nu-hyeon (Sur) vs Jimmy Jing (malayos) 24-22, 21-18

Individual masculino: Jason Teh Jia Heng (Singapur) vs Yudai Okimoto (Japón) 21-14, 21-15

Dobles masculino: Lee Jong-min/Wang Chan (Corea del Sur) vs Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Indonesia) 16-21, 21-16, 21-6

Dobles femenino: Hinata Suzuki/Nao Yamakita (Japón) vs Kim So-yeong/Lee Seo-jin (Corea del Sur) 21-18, 25-23