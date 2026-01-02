El presentador de CBS Tony Dokoupil dice que «la prensa se ha perdido la historia»

Tony Dokoupilquien comienza el lunes como presentador de “CBS Evening News”, habló el día de Año Nuevo sobre dónde cree que se ha equivocado la prensa y prometió que a partir del lunes, la audiencia sería lo primero, por delante de los anunciantes, los políticos o los intereses corporativos, incluidos los propietarios de CBS, Paramount Skydance.

«La gente ya no confía en nosotros como antes», dijo en un vídeo en CBSnews.com y publicado en las redes sociales.

«En demasiadas historias, la prensa se ha perdido la historia», continuó, «y no somos sólo nosotros. Son todos los medios tradicionales. Porque hemos tomado en cuenta la perspectiva de los defensores, y no la del estadounidense promedio. O le damos demasiado peso al análisis de los académicos o las elites, y no lo suficiente a usted».

El ex presentador de “CBS Mornings” dijo que sentía que “las preguntas más urgentes simplemente no las hacían” los periodistas de noticias de televisión actuales.

A pesar de su larga carrera en las noticias, la declaración del presentador entrante del jueves fue notable porque parecía estar de acuerdo con los críticos de los principales medios de comunicación como el presidente Trump, implicando que los periodistas no están haciendo su trabajo de manera competente. En el comunicado, Dokoupil dijo que había hablado con personas de todo el país que cuestionaban la cobertura de temas como los correos electrónicos de Hilary Clinton o la aptitud del presidente para el cargo.

Dokoupil, que anteriormente estuvo en MSNBC, The Daily Beast y Newsweek y se unió a CBS en 2016, podría tener un desafío por delante. Cuando el nuevo editor en jefe lo nombró para el puesto de «CBS Evening News» Bari Weiss, Variedad‘s Brian Steinberg escribió«El trabajo conlleva una misión difícil. El programa, que tiene vínculos con personal legendario como Walter Cronkite, ha estado estancado en el tercer lugar detrás de ‘World News Tonight’ de ABC y ‘NBC Nightly News’ durante años». Es probable que Dokoupil esté alineado con algunos de los puntos de vista de Weiss, como su postura pro-Israel, escribió Steinberg.

«Informe por usted», prometió Dokoupil, «lo que significa que le diré lo que sé, cuándo lo sé y cómo lo sé. Y cuando me equivoque, también se lo diré».

Dokoupil terminó su declaración prometiendo defender la verdad y pidiendo a los espectadores que lo hagan responsable: «También significa que voy a hablar con todos y exigiré a todos en la vida pública los mismos estándares. Después de todo, me hice periodista para hablar con la gente. Me encanta hablar con la gente sobre lo que funciona en este país, lo que no, y no sólo lo que debería cambiar, sino las buenas ideas que nunca deberían cambiar. Creo que decir la verdad es una de ellas».

“Abrázame”, concluyó.

Mira su mensaje a continuación: