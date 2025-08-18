El Premio del Cine del Consejo Nordic nomina ‘When The Light Breaks’ ‘Dreams’

Se han nominado siete características nórdicas para el 2025 Premio cinematográfico del Consejo Nórdico.

«Por primera vez en su historia de dos décadas, la lista de premios del cine del Consejo Nórdico se ha ampliado a siete películas, lo que refleja un año excepcionalmente fuerte para el cine nórdico», declararon los organizadores.

Los nominados de este año presentan algunos nombres conocidos, incluido el ganador de Berlinale Dag Johan Haugerud con «sueños», que concluye su trilogía de Oslo, e Islandia Rúnar Rúnsson – Ahora nominado para «cuando la luz se rompe» sobre los jóvenes obligados a lidiar con un dolor inimaginable.

«Por lo general, prefiero no revelar mis fuentes, pero estos eran mis amigos. Ambos fallecieron. Quería dedicarles esta película», dijo Variedad. «Si experimentas algo que cambia la vida, independientemente de tu edad, sientes … todo a la vez. Es un paseo en montaña rusa. Las mismas cosas que te hacen llorar, te hacen reír. Al mismo tiempo o cinco segundos después».

Añadió: «Para mí, esa es la vida. No nos reímos todo el tiempo, incluso en el día más feliz, y tampoco lloramos todo el tiempo. Hay belleza en lo mundano y hay humor en el dolor».

Aún así, hay algunas sorpresas, incluida la primera nominación de las Islas Feroe. En Signo«El último paraíso en la tierra», Kári y su hermana Silja continúan sobre su vida en un pequeño pueblo después del fallecimiento de su madre. Pero como la fábrica donde trabaja enfrenta el cierre, su rutina podría estar bajo amenaza.

«Esta nominación significa mucho para mí, y para la película faeroese, tanto cuando se trata de llevar nuestras historias a un público más amplio como a nosotros creyendo en nuestras habilidades para contar nuestras propias historias», dijo Stórá.

«Somos muy pocas personas, por lo que el casting fue un desafío. Pasé mucho tiempo con los actores para hacer que sus relaciones se sintieran reales en la pantalla sin usar demasiado diálogo. También fue un desafío imaginar cómo retratar el entorno representado en la película de una manera honesta».

A pesar de que la película está ambientada en una isla remota, sus muchos temas son «universales y identificables», observó. «El núcleo de la historia es que dos hermanos aprenden a abrirse y escucharse.

Sylvia Le Fanu es otra recién llegada, que representa a Dinamarca con su debut característico «My Eternal Summer». Los documentales también han dado a conocer su presencia, con «The Helsinki Effect» (Finlandia), «Israel Palestina en la televisión sueca 1958-1989» (Suecia) y «Walls – Akinni Inuk» (Groenlandia) compiten por el premio.

Mientras que Arthur Franck se centra en las fascinantes acontecimientos durante la Guerra Fría en «The Helsinki Effect», Göran Hugo Olsson también utiliza imágenes de archivo en «Israel Palestina sobre la televisión sueca 1958-1989».

Las «Muros – Akinni Inuk» de Sofie Rørdam y Nina Paninnguaq Skydsbjerg aborda algunas preguntas incómodas, al tiempo que defienden un caso para un intercambio humano simple.

“Of course, we want our film to be an opportunity to discuss Greenland and its relationship with Denmark; there is a lot of Danish colonial arrogance at the moment, but with our film, we are raising specific questions – such as the need to look into the Greenlandic prison system under Danish control – through a human story,” Rørdam dijo Variedadcon Skydsbjerg agregando:

«En Groenlandic, el título de la película ‘Akinni Inuk’ significa ‘el ser humano frente a mí’. Quiero que esta película recuerde al público cuánto pueden hacer con simplemente tener curiosidad de la persona frente a ellos ”.

Como señaló el productor Emile Hertling Péronard, es una película que fue «casi 10 años de creación», y una que se benefició de la introducción del esquema de financiación de Norddok, que permite a los cineastas de Groenlandia y Faroe obtener apoyo de producción para documentales.

«La ley evita que las compañías de producción de Groenlandia se apliquen al Instituto de Cine Danés, a pesar de que Groenlandia es parte del llamado ‘Reino de Dinamarca'», dijo.

“Para los cineastas de Groenlandia como yo, [The Norddok scheme] ha sido un completo Gamechanger. Probablemente no estaría produciendo documentales si no hubiera sido por esta iniciativa. El hecho de que ‘Walls – Akinni’ ahora se presente como un nominado al Premio del Cine del Consejo Nórdico muestra lo importante que es cambiar estas estructuras que han impedido que los artistas de Groenlandia y Feroés tengan una voz en la escena de las artes y la cultura nórdica «.

Señaló: «Hace que sea aún más significativo que este año sea la primera vez en la historia que se nominan tanto a una película de Groenlandia como feroesa. Estamos avanzando, pero todavía queda un largo camino por recorrer».

Establecido en 2002, el Premio del Cine del Consejo Nordic se otorga a un largometraje o documental producido por Nordic con distribución de cine. El premio DKK 300,000 ($ 47,022) se comparte por igual entre el guionista, el director y el productor.

El ganador del Premio del Cine del Consejo Nordic se anunciará el 21 de octubre de 2025.

‘Sueños’

Los nominados para el premio cinematográfico del Consejo Nordic 2025 son:

«Sueños» («Sueños»)

Noruega

Un drama ganador de Berlinale Golden Bear sobre «Primer amor, identidad y líneas borrosas entre la verdad, la memoria y la narración de historias». Dirigido, y escrito, por Dag Johan Haugerud, fue producido por Yngve Sæther y Hege Hauff Hvattum. Marca el final de su trilogía «Dreams (Sex Love)» ambientada en Oslo.

«El efecto Helsinki»

Finlandia

Este documental de ensayo basado en el archivo explora el arte de la «diplomacia lenta» durante la Guerra Fría, incluida la cumbre de Helsinki de 1975. Fue dirigido por Arthur Franck y producido por Sandra Enkvist, Franck y Oskar Forstén.

«Israel Palestina sobre la televisión sueca 1958-1989» («Israel Palestina en la televisión sueca 1958-1989»)

Suecia

Otro documental de archivo en el grupo, ya presentado en la Bienal de Venecia, examinando cómo la televisión pública sueca retrató el conflicto de Israel-Palestina en el transcurso de tres décadas. Göran Hugo Olsson dirigió, mientras que Tobias Janson produjo.

«The Last Paradise on Earth» («Last Paradise on Jørð»))

Islas Feroe

Un drama feroés-danés sobre «dolor, resistencia y cambio ecológico» en una comunidad pesquera remota. Dirigida por Sakaris Stórá, fue escrita por Tommy Oksen, Mads Stegger y el propio Stórá y producido por Jón Hammer.

«My Eternal Summer» («My Eternal Summer»)

Dinamarca

El debut característico de Sylvia Le Fanu se centra en una adolescente que navega por amor, pérdida y autodescubrimiento durante el verano final de su madre. Le Fanu también escribió el guión con Mads Lind Knudsen, mientras que Jeppe Wowk produjo.

«Muros – Akinni Inuk»

Tierra Verde

Un documental que sigue a dos mujeres Groenlandias «atadas por trauma y resiliencia, navegando por la justicia, la libertad y las segundas oportunidades». Dirigida por Sofie Rørdam y Nina Paninnguaq Skydsbjerg, fue producida por Emile Hertling Péronard, también detrás de «Twice Colonized». Se estrenó en el festival CPH: DOX de Dinamarca.

«Cuando la luz se rompe» («Ljósbrot»)

Islandia

El director islandés de cuatro veces, Rúnar Rúnarsson, seleccionó a Cannes («Gorriones», «Echo») mira un día en una vida de una pequeña comunidad, marcada de repente por una pérdida trágica, pero también por «momentos fugaces de belleza». Producido por el Director y Heather Millard, abrió la sección de sin sentido de Cannes.