El premio de Venice Days va al director iraní Amir Azizi ‘Inside Amir’

«Inside Amir» del director iraní Amir Azizi, una carta de amor a la ciudad de Teherán, ha obtenido el puntaje del Días de Venecia Premio del Director.

La película, que marca la tercera característica de Azizi, sigue a un joven en Teherán que está a punto de emigrar. «En medio de recuerdos dispersos, conversaciones inacabadas y días de movimiento lento, enfrenta una decisión que aún no ha tomado completamente: irse o quedarse. Lo único con lo que se niega a separarse es su bicicleta: un compañero a través de las calles de la ciudad y un símbolo de su pasado», dice la sinopsis proporcionada.

«La película que honraremos esta noche es una meditación sobre la vida cotidiana», dijo el jurado de los días de Venecia, encabezado por

Dirigido por el escritor y director noruego Dag Johan Haugerud («Amor sexual») en su motivación. «Nos recuerda cómo las rutinas diarias, los movimientos y las conversaciones con amigos proporcionan seguridad y libertad».

El premio superior de la sección viene con un premio en efectivo de € 20,000 ($ 23,000). Esto se dividirá por igual entre el cineasta y el distribuidor internacional de la película.

El sello de Europa Cinemas a la mejor película europea en la sección, otorgada por un jurado separado, fue para los directores griegos Stergios Dinopoulos y «Bearcave» de Krysianna B. Papadakis, una historia de amor que doblaba el género entre dos jóvenes queer mujeres en Grecia, set amid Balkan Mountain Folklore. «Bearcave» se beneficiará del apoyo promocional de los cines Europa, la entidad financiada por la UE que brinda apoyo a los cines que muestran películas europeas.

El premio de elección de People’s People de Venecia, basado en las preferencias expresadas al final de las proyecciones por los espectadores en el lugar de Sala Perla de Casinò, se dividió uniformemente entre el director nacido en Ucrania Vladlena Sandu La película autobiográfica «Memory» que revisita su historia de la infancia traumática en los tiempos de la infancia en la historia de la guerra de War Chechnya y el cirador de la bella del amor de Warly «, un bello de la historia de la bella». Contexto de la trágica turbulencia del Líbano. Ambas películas obtuvieron un 77.4% de la audiencia de votación.