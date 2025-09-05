El premio de la semana de los mejores críticos de Venecia de Oscar Hudson anota

Director británico Oscar HudsonEl debut de la función «Straight Circle», una sátira absurda contra la guerra, protagonizada por gemelos Elliott y Luke Tittensor como dos soldados de igual rango en ejércitos opuestos, es el gran ganador de la Semana de los Críticos de Venecia, donde recogió el Gran Premio y el premio por la característica más innovadora.

El jurado principal, que comprende el dúo de dirección italiano Valentina y Nicole Bertani, Nathalie Jeung de la compañía de ventas francés Kinology y el actor taiwanés Lee Hong-chi, elogiado «círculo directo», llamándolo «una comedia colorida y absurda que se transforma gradualmente en una noche de vigilia, con el fondo de la petición de un cronda de cuentas optimizadas de los dos soldados. frontera desierta ”, dijeron en un comunicado.

«Visualmente sorprendente, la película nos impresionó particularmente con las actuaciones impecables de sus dos protagonistas», agregaron, señalando que el «círculo recto» es «una parábola contra la guerra, en un momento en que las disputas fronterizas están sembrando la discordia en todo el mundo».

«Straight Circle» también ganó el premio de la sección por el premio de características más innovador, asignado por un jurado de personas de cinco personas menores de 35 años.

La primera característica de su compañero londinense Imran Perretta «Ish» que sigue a los mejores amigos de 12 años ‘Ish’ y Maram, quienes luchan para aferrarse a su amistad a raíz de una parada policial y búsqueda, ganó el premio de la audiencia de la sección, con un puntaje promedio de 4.3/5.

El debut como director del director italiano Giulio Bertelli «Agon», protagonizado por la atleta del judo italiano y medallista de oro olímpica Alice Bellandi anotó el premio a la mejor producción independiente. El drama de temática deportiva que sigue a tres atletas mientras se preparan y posteriormente compiten en los juegos ficticios de Ludoj 2024 en judo, esgrima y disparos se lanzó en Italia el 29 de agosto, iniciando la lista de liberación teatral italiana de Mubi.

Otros ganadores de la Semana de los Críticos de Venecia incluyen a los directores italianos Federico Cammarata E Filippo Foscarini El documental «Waking Hours» que involucra a un clan de contrabandistas afganos que llevan ilegalmente a las personas a Europa y obtuvieron el mejor premio de contribución técnica.