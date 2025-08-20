El premio Achmad Bakrie XXI 2025 se celebró el 27 de agosto, aquí hay 5 categorías y destinatarios

Yakarta, Viva – Premio Achmad Bakrie XXI 2025 se celebró nuevamente este año. Este evento se llevó a cabo como una forma de agradecimiento a las figuras indonesias por su extraordinaria dedicación y trabajo.

Leer también: La gente estaba feliz de disfrutar del 80 aniversario de la República de Indonesia porque el tráfico era suave y alerta de Polantas



El presidente del Comité Organizador de la Premio Achmad Bakrie XXI 2025, Aninditha Anestya Bakrie o Ditha, dijo que el evento nocturno de galardonado se llevará a cabo el 27 de agosto de 2025 en Taman Ismail Marzuki, centro de Yakarta.

«Así que esta es una forma de apreciación y respeto de las familias del Grupo Bakrie y Bakrie a los mejores hijos e hijas de la nación de la nación, individuos y grupos que han logrado, contribuciones reales y tienen un gran impacto en el pueblo indonesio», dijo Ditha durante una conferencia de prensa en Bakrie Tower, South Jakarta, martes 19 de agosto, 2025.

Leer también: Los residentes del Palacio Padati Merdeka asisten a la segunda ceremonia de la proclamación



Ditha dijo que el premio Achmad Bakrie XXI en 2025 se otorgará por cinco categoríaa saber, pensamiento social, arte y cultura, salud, ciencia y tecnología, y premios especiales o categorías de logros de por vida.

Explicó que el destinatario del premio sería elegido por el jurado presidido por Sofia W. Alisjahbana, quien también fue el canciller de la Universidad de Bakrie.

Leer también: DPR recibe 5.642 quejas públicas en el último año



«Desde hace 2 años, se publicaron los nombres de los jueces para aumentar la credibilidad, la transparencia, también la responsabilidad y son cifras que son muy expertas en sus campos», dijo Ditha.

También espera que el premio Achmad Bakrie pueda ser un ejemplo e inspiración para la generación más joven, para atreverse a soñar y trabajar en cada uno de sus campos.

«Porque el pueblo indonesio necesita que la generación más joven avance el testigo para poder construir Indonesia», dijo.

«Y espero que también espero que el premio Achmad Bakrie siempre sea consistente, inspirador, cada vez más conocido por el público público y público y más digno», agregó Ditha.

Los 5 destinatarios del premio Achmad Bakrie XXI en 2025, incluyendo:

Categoría de salud:

El Dr. Tjandra Yoga Aditama, es profesor de pulmonología y medicina de respiración que contribuye en gran medida a aumentar la alfabetización en salud público Durante la pandemia Covid-19 y después de la pandemia en Indonesia.

Categoría de pensamiento social:

Muhammad Chatib Basri, un economista cuyo pensamiento y trabajo intelectual desempeñaron un papel importante en el fortalecimiento de la base de la política fiscal indonesia.

Categoría de ciencia y tecnología:

Adi Rahman Adiwoso como pionero de la tecnología satélite nacional que conecta a la comunidad con los rincones remotos de Indonesia a través del acceso a la comunicación digital.

Categoría de arte y cultura:

Virgiawan Listanto o Iwan Fals. El legendario maestro que cambia las letras y la música como un espejo de la conciencia del público. Sus obras monumentales fotografían la realidad social de la sociedad e inspiran la generación cruzada.

Premios especiales (logro de por vida):

Saparinah Sadli, es un luchador de los derechos humanos (Ham) y el género, el primer presidente de la Comisión Nacional de Mujeres, y dedicado a la lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres.