El precio oficial del último auto Mazda septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Mazda Sigue siendo una de las marcas de automóviles japonesas que tiene fanáticos leales en Indonesia. El diseño elegante, el rendimiento de la máquina receptivo y las características modernas hacen que cada modelo Mazda tenga su propio carácter.

Leer también: New Honda Beat Sale Rp21 millones



Para los lectores que buscan referencias, aquí hay una lista precio Mazda a partir de septiembre de 2025 con estado en la carretera Yakarta, citado Viva Automotive de la página oficial el domingo 21 de septiembre de 2025.

Mazda CX-3 viene con una pantalla deportiva y dimensiones compactas que son adecuadas para el uso diario. Este automóvil es el favorito de los jóvenes urbanos porque es fácil de conducir en una carretera estrecha. Los precios de Mazda CX-3 actualmente están comenzando desde RP. 417 millones.

Leer también: Por lo tanto, es uno de los favoritos de todas las edades, este es el último precio de las motocicletas de Vespa en Indonesia



En una clase, el Mazda CX-30 ofrece una cabina más amplia con comodidad adicional. Este SUV es justo para las familias pequeñas que desean un automóvil elegante pero aún funcional. El precio de Mazda CX-30 está en el rango de RP585 millones.

Leer también: Lista de precios de las últimas motocicletas de pato Honda y Yamaha



Mazda CX-5 es uno de los modelos principales que compiten directamente con los SUV de clase media populares. Con un diseño de kodo premium y características completas de seguridad, este automóvil es una opción atractiva. El precio de Mazda CX-5 está vinculado a Rp647 millones y puede ser más alto para la variante superior.

Para aquellos que buscan SUV de tres líneas, se puede considerar Mazda CX-8. Este automóvil presenta la comodidad de una cabina de alivio con un matiz premium típico de Mazda. El precio de Mazda CX-8 es de alrededor de Rp828 millones.

En la gran clase de SUV, Mazda CX-9 ofrece un rendimiento difícil gracias al motor turbo 2.5L. El diseño es elegante con comodidad como los autos premium europeos. El precio de Mazda CX-9 tiene un precio a partir de RP955 millones.

Para los ventiladores de automóviles compactos, Mazda2 permanece presente en la elección de hatchback y sedanes. Se sabe que este automóvil es ágil, eficiente en combustible y prácticamente utilizado en áreas urbanas. Los precios de Mazda2 se comercializan a partir de RP. 371 millones.

En el segmento medio, Mazda3 viene con dos opciones corporales, a saber, hatchback y sedán. Este auto tiene un personaje deportivo y cómodo para viajes largos. Los precios de Mazda3 comienzan desde RP579 millones para sedanes y RP583 millones para hatchbacks.

Para los amantes de los autos deportivos, Mazda MX-5 RF es la opción más icónica. Este roadster de dos puertas ofrece una agradable sensación de conducción con un techo plegable eléctrico. El precio de Mazda MX-5 RF penetró RP943 millones.

Mazda también ofrece un automóvil eléctrico a través del MX-30 que conlleva un diseño único y una tecnología ecológica. Este automóvil es adecuado para los consumidores que desean probar la experiencia de conducir sin emisiones. El precio de Mazda MX-30 está vinculado a Rp860 millones.