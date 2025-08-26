El precio minorista más alto del arroz medio aumentó oficialmente a Rp 2,000 por kilogramo

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo) Reposado oficial Precio El más alto minorista (ÉL) arroz medio. Este aumento se determinó a través del decreto del jefe de Bapanas número 299 de 2025 como un paso a corto plazo para mantener la estabilidad de los precios y la distribución suave del arroz en el país.

Citado de la decisión, el arroz medio que originalmente fue RP12,500 a RP13,500 por kilogramo para la mayoría de la región nacional, y hasta Rp15,500 en Papua y Maluku.

«Que el precio minorista más alto del arroz a nivel del consumidor ya no esté de acuerdo con el desarrollo de la estructura actual de costos de producción y distribución, a fin de mantener la estabilización de la oferta y el precio del arroz, es necesario evaluar el precio minorista más alto del arroz», dijo la decisión firmada por el jefe de Bapanas Prastointo Adi citada en Jakarta, martes, agosto, agosto.

Explicó, ajustando el aumento de HET hasta Rp2,000 por kilogramo era necesario para que la industria de la molienda no estuviera cargada y la disparidad de precios entre el tipo de arroz se distribuyó más uniformemente. Esta política también se conoce como una ‘solución a corto plazo’ para garantizar la estabilidad de la distribución de acciones y el precio.

Anteriormente, en la reunión de la Comisión IV del Parlamento Indonesio el 21 de agosto de 2025, Arief enfatizó que de acuerdo con la Regulación Presidencial No. 66 de 2021, la autoridad para determinar el precio del arroz estaba en Bapanas.

«Si se refiere a Peres 66 de 2021, el precio que determina Bapanas, que determina las reservas nacionales de alimentos es Bapanas, lo que determina el precio minorista más alto es la Agencia Nacional de Alimentos», dijo.

Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

El Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, en el mismo foro, recordó que los asuntos de precios no son la tarea principal del Ministerio de Agricultura, pero su partido todavía se siente llamado porque involucra los intereses de las personas, especialmente los agricultores.

«Pero nos sentimos responsables porque estamos con los agricultores. En realidad, no es asunto de nuestros asuntos, si queremos tirar y permanecer en silencio, el problema del arroz puede ser aún peor. Es solo que la insistencia nos llega. Lo importante es que estamos de acuerdo más tarde sobre el precio siempre para el ministro de la agricultura nuevamente, porque son bapanas», dijo Amran. (Hormiga)