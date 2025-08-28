«El precio es correcto» nombra a John Quinn como nuevo showrunner

John Quinn, ¡Ven! Eres el próximo showrunner para «El precio es correcto! »

Variedad ha aprendido que Quinn, un veterano de un programa de juegos, asumirá el primer lugar en el largo rango Fremantle-CBS Series. Quinn se hará cargo de las tareas de Showrunning de Evelyn Warfel, quien se convirtió en Showrunner en la serie en 2019. Warfel fue la primera mujer en liderar «El precio es correcto» en sus más de 50 años de historia.

«John trae una energía dinámica, una creatividad notable y un espíritu colaborativo que eleva cada producción que toca», dijo Jennifer Mullin, CEO de Fremantle. «Combinado con su rara capacidad de adaptarse con los tiempos mientras honra la tradición, conviértelo en la opción ideal para llevar este icónico pilar de la televisión hacia adelante».

Quinn fue nombrado previamente el Showrunner en «Let’s Make a Deal» en 2019 y continuará en ese papel junto con sus nuevas tareas sobre «El precio es correcto». Ese mismo año, también fue nombrado showrunner en «Press Your Luck» y sirvió como el Showrunner durante las dos primeras temporadas de «Contraseña». Actualmente está en producción en la temporada 54 de «The Price Is Right», que está programada para lanzarse en CBS en septiembre.

«Es el programa que todos vimos durante las vacaciones de verano y cuando estábamos enfermos en casa de la escuela», dijo Quinn. «Este programa es una razón importante por la que trabajo en programas de juegos en primer lugar, por lo que ser parte de él ahora es un honor que no tomo a la ligera. ¡Estoy más que agradecido y todavía me pellizcan! Desde el segundo me subí a bordo, he sentido en casa, y eso es un testimonio del personal y el equipo de Spectacular que me han estado haciendo este programa de televisión estadounidense durante 53 años. ¡Qué deleito!»

En su nuevo papel, se espera que Quinn traiga una variedad de episodios temáticos a la serie, incluida la conciencia del cáncer de seno, el Día de San Valentín, la Semana de la Adopción de Pet, el Día de la Madre y la escuela. En el estreno de la temporada, se presentará un nuevo juego, que marca la primera nueva incorporación a la alineación del juego desde 2021.