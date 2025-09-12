El precio del oro de hoy está bajo

Yakarta, Viva – Precio que no es PT Mía aneka (Persero) tbk o Antigüedad que fue monitoreado desde la página de metales preciosos, el viernes 12 de septiembre de 2025, disminuyó RP7 mil de RP2,095,000 a RP2,088,000 por gramo. ? Por el precio de reventa (recompra) a RP1,935,000 por gramo.

Leer también: Antam imprima fantástica ganancia gracias al oro



? La transacción de precios de venta está sujeta a descuentos fiscales, de acuerdo con el Ministro de Reglamento de Finanzas o PMK número 34/PMK.10/2017.

Mientras que las revestimiento de las barras de oro para Antam con un nominal de más de RP10 millones, sujeto al artículo 22 del impuesto sobre la renta (PPH) por un 1,5 por ciento para el número de identificación del contribuyente (NPWP) y el 3 por ciento para el no NPWP.

Leer también: ¿Quieres comprar oro? Primero verifique el precio hoy



? PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total de recompra. El siguiente es el precio de las barras de oro registradas en la página de metal de metal de metal:

? Precio de oro 0.5 gramos: RP1,094,000.

Leer también: Precios del oro de hoy 10 de septiembre de 2025: Antam Products Decline, Global Variated



⁠ Precio de oro 1 gramo: RP2,088,000.

⁠ Precio de oro 2 gramos: RP4,116,000.

⁠ Precio de oro 3 gramos: Rp. 6,149,000.

⁠ Precio de oro 5 gramos: IDR 10,215,000.

⁠ Precio de oro 10 gramos: Rp. 20,375,000.

25 gramos de oro: IDR 50,812,000.

⁠ Precio de oro 50 gramos: RP101,545,000.

⁠ Precio de oro de 100 gramos: Rp. 203,012,000.

⁠ Precio de oro 250 gramos: RP507,265,000.

⁠ Precio de oro de 500 gramos: RP1,014,320,000.

⁠ Precio de oro 1,000 gramos: RP2,028,600,000.

? El descuento del precio de compra de impuestos está de acuerdo con el número 34/pmk.10/2017 de PMK, la compra de barras de oro está sujeta a PPH 22 de 0.45 por ciento para los titulares de NPWP y 0.9 por ciento para NPWP. Cada compra de barras de oro está acompañada de Prueba de PPH 22.