El precio del oro de Antam hace calor

Yakarta, Viva – Precio que no es Antigüedad que se monitorea desde el sitio Metal preciosoEl sábado 20 de septiembre de 2025 experimentó un aumento en la venta de precios de RP32 mil de RP2,090,000 a RP2,122,000 por gramo.

Mientras tanto, … por el precio de reventa (recompra) a Rp1,969,000 por gramo. El precio del precio de venta y compra del oro está sujeto a descuentos fiscales, de acuerdo con PMK número 34/pmk.10/2017.

La compra de barras de oro está sujeta a PPH 22 por 0.45 por ciento para los titulares de NPWP y 0.9 por ciento para NPWP. Cada compra de barras de oro está acompañada de Prueba de PPH 22.

La reventa de oro de los bares a PT Aneka Tambang (Persero) TBK o Antam con un nominal de más de RP10 millones, sujeto al artículo 22 del impuesto sobre la renta (PPH) del 1.5 por ciento para el número de identificación del contribuyente (NPWP) y 3 por ciento para NPWP.

PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total de recompra. El siguiente es el precio de las barras de oro registradas en la página Antam Precious Metal:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1,111,000.

– ⁠ Precio de oro 1 gramo: RP2,122,000.

?- ⁠ Precio de oro 2 gramos: Rp4,184,000.

?- ⁠ Precio de oro 3 gramos: Rp. 6,251,000.

?- ⁠ Precio de oro 5 gramos: Rp. 10,385,000.

?- ⁠ Precio de oro 10 gramos: Rp. 20,715,000.

?- Precio de oro de 25 gramos: RP51,662,000.

?- ⁠ Precio de oro 50 gramos: Rp. 103,245,000.

?- ⁠ Precio de oro 100 gramos: Rp. 206,412,000.

?- ⁠ Precio de oro 250 gramos: RP515,765,000.

?- ⁠ Precio de oro 500 gramos: Rp1,031,320,000.

?- ⁠ Precio de oro 1,000 gramos: RP2,062,600,000.