¡El precio del oro de Antam aumenta hoy, alcanzando los 2,6 millones de IDR por gramo!

Jacarta – Mercado que no es en Indonesia volvió a mostrar un movimiento positivo este fin de semana. Para inversores y aficionados a los metales preciosos, los alcistas precio del oro Esta es una noticia interesante, considerando que los metales preciosos siguen siendo un instrumento de inversión seguro en medio de la incertidumbre económica global.

Lea también: IHSG cae un 0,55 por ciento antes de Nochebuena, los inversores frenan las inversiones



Basado en el seguimiento del sitio web oficial de Logam Mulia PT Antam Tbk, sábado 27 de diciembre de 2025, precio del oro antam aumentó en 16.000 IDR desde el precio anterior de 2.589.000 IDR a 2.605.000 IDR por gramo.

A este aumento también le siguió el precio de reventa o recompra, que subió a 2.464.000 IDR por gramo.

Lea también: Precio del oro hoy, 24 de diciembre de 2025: Antam y los productos globales son cada vez más brillantes



Transacción oro antam sujeto a disposiciones fiscales de conformidad con el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) número 34/PMK.10/2017. Todos los tipos de lingotes de oro, desde 1 gramo hasta 1.000 gramos (1 kilogramo), están sujetos a deducciones fiscales cuando se venden.

Para la reventa de lingotes de oro con un valor nominal superior a 10 millones de IDR, el artículo 22 del Impuesto sobre la Renta (PPh) está sujeto al 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y al 3 por ciento para aquellos que no tienen NPWP. Se deducen 22 PPh directamente del valor de recompra.

Lea también: La Bolsa de Valores Asiática abre con fluctuaciones antes de Navidad, los precios del oro y el platino establecen nuevos récords



La siguiente es una lista de los precios del oro de Antam basada en fracciones de gramos registradas en la página de Metales Preciosos el sábado 27 de diciembre de 2025.

0,5 gramos de oro: Rp. 1.352.500

1 gramo de oro: 2.605.000 IDR

2 gramos de oro: 5.150.000 IDR

3 gramos de oro: 7.700.000 IDR

5 gramos de oro: 12.800.000 IDR

10 gramos de oro: 25.545.000 IDR

Oro de 25 gramos: 63.737.000 IDR

50 gramos de oro: 127.395.000 IDR

100 gramos de oro: 254.712.000 IDR

Oro de 250 gramos: 636.515.000 IDR

500 gramos de oro: 1.272.820.000 IDR

1.000 gramos de oro: 2.545.600.000 IDR

Mientras tanto, la compra de lingotes de oro también está sujeta a 22 PPh, según el mismo PMK. El importe del impuesto por la compra de oro es del 0,45 por ciento para los titulares de NPWP y del 0,9 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Cada transacción de compra de oro va acompañada de un comprobante de retención de PPh 22, lo que facilita el registro para los contribuyentes.

El aumento del precio del oro de Antam este fin de semana confirma la tendencia positiva de los metales preciosos en el mercado interno, que suele ser una opción de inversión a largo plazo para la gente. Se recomienda a los inversores que controlen las fluctuaciones diarias de los precios para maximizar su estrategia de inversión, especialmente para aquellos que desean realizar grandes transacciones. (hormiga)