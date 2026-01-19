El precio del oro da volteretas después de que la toma de ganancias y la geopolítica disminuyen, el analista confía en alcanzar los 5.000 dólares estadounidenses

Jacarta – Precio que no es el mundo colapsó en más del 1 por ciento como resultado de la acción tomar ganancias (toma de ganancias) al unísono después de que el oro alcanzara un récord (todo hora alta/ATH). Una serie de señales que indican que las tensiones geopolíticas globales están disminuyendo, erosionando el atractivo del oro como activo refugio, también han contribuido al sentimiento negativo hacia el precio de este metal precioso.

Basado en los datos Precio del oroEl oro tocó el precio de 4.562,58 dólares estadounidenses o Rp. 77,4 millones (tipo de cambio estimado de Rp. 16.960 por dólar estadounidense) por onza el viernes 16 de enero de 2026 a las 10.32 hora de Nueva York. Mientras tanto, el contrato de futuros de oro de Estados Unidos para entrega en febrero cerró con una caída del 0,6 por ciento a 4.595,40 dólares la onza.

Sin embargo, el oro aún registró una ganancia semanal de alrededor del 1,9 por ciento y se fortaleció durante dos semanas consecutivas después de tocar un récord de 4.642,72 dólares la onza el miércoles de la semana pasada.

Analista Marex, Edward Meir, evaluó que este debilitamiento era parte de una corrección normal después del aumento agresivo de los precios de las materias primas en línea con la toma de ganancias. Destacó el alivio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Acción de protesta en Irán Se informa que está empezando a disminuir, mientras que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, está adoptando una actitud de esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin actuó para mediar con Irán y presionó para que se redujera la escalada del conflicto.

«La reducción de las tensiones en Oriente Medio también ha eliminado parte de la prima geopolítica sobre el oro y otros metales, especialmente la plata», dijo Meir, citado por CNBC International el lunes 19 de enero de 2026.

En términos de comercio global, el sentimiento del mercado también se ve influenciado por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán. Los dos países acordaron reducir los aranceles sobre una serie de exportaciones de semiconductores taiwaneses y abrir nuevos canales de inversión al sector tecnológico estadounidense, una medida que tiene el potencial de desencadenar nuevas tensiones con China.

Mientras tanto, los actores del mercado siguen vigilando la dirección de la política monetaria del banco central de EE.UU. Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga su tipo de interés de referencia hasta el primer semestre de este año. El mercado predice que la Reserva Federal reducirá su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb) en junio de 2026, según datos compilados por LSEG.