El precio del Honda ADV 160 este mes es 2 millones de IDR más barato

Jacarta – Desde que llegó por primera vez a Indonesia, el Honda ADV inmediatamente llamó la atención de los fanáticos del automóvil indonesios. Este modelo ofrece algo diferente a la mayoría de los scooters automáticos: una apariencia elegante y de estilo aventurero con la comodidad y las características modernas típicas de Honda.

El Honda ADV se presentó por primera vez en Indonesia en 2019 con el modelo ADV 150, que en ese momento se convirtió en pionero en el segmento de scooters urbanos de aventura. Con una apariencia futurista, una gran distancia entre carrocerías y una suspensión larga lista para manejar diversas condiciones de la carretera, la ADV 150 se convertirá inmediatamente en la nueva favorita de los conductores que desean una motocicleta automática con carácter fuerte pero que al mismo tiempo sea práctica.

La respuesta muy positiva del mercado hizo que Honda continuara desarrollando este modelo. En 2022 nació Honda ADV 160trae importantes actualizaciones en términos de motor, diseño y características. El motor eSP+ de 160 cc reemplaza al antiguo motor de 150 cc, proporcionando más potencia y mejor eficiencia de combustible.

De los resultados de la prueba VIVA Automotriz Hace algún tiempo, el bastidor del nuevo modelo eSAF también lo hizo más liviano pero aún resistente, brindando una estabilidad óptima al conducir en terrenos accidentados o vías urbanas.

Aparte de eso, la ADV 160 viene con un sistema de llave inteligente, un parabrisas ajustable en dos niveles y un maletero súper espacioso de hasta 30 litros. Esta combinación hace de la ADV 160 no sólo una motocicleta para actividades diarias, sino también una compañera de viaje de larga distancia para aventureros urbanos.

El diseño agresivo y la cómoda ergonomía también son puntos de venta clave. La posición alta del asiento proporciona una visión amplia, mientras que la suspensión trasera de doble tubo hace que la conducción se sienta estable incluso en carreteras irregulares. Con este carácter único, el ADV 160 ha logrado construirse una imagen de scooter premium para espíritus aventureros.

Visto por VIVA Otomotif desde el sitio web oficial de Wahana Honda, el 21 de octubre de 2025, este mes el principal concesionario en las áreas de Yakarta y Tangerang presenta un programa de promoción especial para los amantes de las motos aventureros. A través del programa de descuento de ventas de Honda ADV 160, los consumidores tienen la oportunidad de obtener atractivos descuentos y varios beneficios adicionales durante el período.