El precio del chile y las cebollas disminuye a pesar de que el arroz y la carne aumentan, revise la lista

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa que el precio chile Cayena roja a nivel de consumidor de RP 43,148 por kilogramo (kg), o abajo en comparación con el precio anterior de RP 46,835 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el viernes por la mañana también se observaron, el precio del chile rojo rizado fue de 36,854 por kg o menos de Rp 40,783 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de 36,639 por kg o de Rp 41,493 por kg.

Mientras que el precio cebolla Red RP 44,481 por kg o cayó del anterior Rp 50,032 por kg, y el precio del ajo Bonggol Rp 35,937 por kg o por debajo de RP 38,109 por kg.

Traderos de carne en el mercado slipi en West Yakarta Foto : Viva / Andrew Tito (Yakarta)

Mientras que el precio arroz Premium RP 16,334 por kg o arriba del anterior Rp 16,089 por kg, el precio del arroz medio Rp 14,033 por kg o por debajo de Rp 14,320 por kg, y el precio de la suministro de estabilidad de arroz Precio de alimentos (SPHP) RP. 12,547 por kg o delgado de Rp. 12,591 por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del agricultor es de Rp 6,188 por kg o menos de RP 6,524 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,618 por kg o menos de RP 10,895 por kg.

Siguiente precio carne de res Pure Rp 133,136 por kg o arriba del anterior Rp 135,276 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 102,944 por kg o menos de RP 105,676 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local Rp 138,696 por kg o de RP 141,722 per kg.

Mientras que el precio de la carne de pollo es RP. 35,203 por kg o un delgado hacia arriba del anterior RP 35,122 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura Rp 29,238 por kg o por debajo de RP 29,361 por kg.

Comerciantes de verduras en los mercados tradicionales. Foto : Agencia de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO)

Además, el precio del consumo de azúcar es RP. 17,965 por kg o caídas de RP. 18,192 por kg, el precio de la sal de consumo es de Rp 11,452 por kg o menos de Rp 11,651 por kg, el precio de la harina a granel es de Rp 9,531 por kg o menos de 9,750 por kg, y el precio de la harina envasado 12,454 por kg o caída de RP 12,928 per kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,387 por litro o abajo de RP. 20,771 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,199 por litro o abajo de RP. 17,564 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,284 por litro o abajo de RP. 17,522 por litro.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP. 41,911 por kg o arriba de RP. 41,729 por kg, el precio del atún es RP. 34,720 por kg o más de RP. 34,579 por kg, y el precio del pez leche es RP. 35,096 por kg o más de RP. 34,561 por kg.