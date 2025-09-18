El precio del chile se desplomó, seguido de arroz, cebolla, carne de res y aceite de cocina

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa, el precio arroz La prima a nivel del consumidor cayó a Rp 15,782 por kilogramo (kg), de la anterior RP 16,023 por kg.

Leer también: El precio de las cebollas, el chile, la carne y el aceite es compacto, consulte la lista completa



Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el jueves por la mañana también señalaron que el precio del arroz medio fue de 13,483 por kg o por debajo de Rp 13,881 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 12,486 por kg o de Rp 12,562 por kg.

Entonces el precio chile Cayenne rojo RP. 41,868 por kg o caídos de RP. 48,467 por kg. Hargacabai rojo rizado RP53,153 por kg o abajo de RP. 58,355 por kg, y el precio del gran chile rojo es RP 42,680 por kg o menos de RP 48,467 por kg.

Leer también: Wamentan: Alhamdulillah, el precio del arroz cayó gradualmente en 150 distritos y ciudades



Luego, los productos de maíz a nivel de agricultor registraron Rp6,490 por kg por Rp6,611 por kg; La soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,451 por kg cayó de la anterior Rp10,676 por kg.

Leer también: El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res caída nuevamente, registre la lista completa



Próximo cebolla RP38,381 rojo por kg cayó de RP41,084 por kg, ajo Bongk a Rp36,793 por kg desde el día anterior de RP37,443 por kg.

Entonces carne de res Rp132,959 puro por kg cayó de Rp134,851 por kg, pollo de raza pura RP38,002 por kg cayó de RP38,164 por kg, luego los huevos de gallina fueron RP29,695 por kg de RP29,745 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp17,811 por kg cayó de RP18,115 por kg, y sal de consumo a Rp11,162 por kg por debajo del día anterior de Rp11,611 por kg.

Entonces, aceite de cocción Embalaje RP20,783 por litro cayó de RP20,910 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,167 por litro cayó del anterior Rp17,537 por litro; Aceite RP17,225 por litro cayó de RP17,464 por litro.

Además, la harina a granel Rp9,456 por kg cayó de RP9,738 por kg; Luego la harina empaquetada RP. 12,512 por kg cayeron de RP12,985 por kg antes.

Los productos de pescado hinchados a Rp42,474 por kg aumentaron de Rp41,922 por kg antes; TUNA RP34,733 por kg cayó de RP34,912 por kg; Milkfish RP34,191 por kg cayó de RP35,236 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP101,818 por kg cayó de RP106,371 kg, carne de búfalo fresca local RP139,583 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP141,198 por kg.