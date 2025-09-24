El precio del chile rojo rizado se disparó, el jefe Bapanas dijo que el culpable

Yakarta, Viva – Jefe de la agencia nacional de alimentos alias Bapanas, Arief Prasetyo Adiabrir sobre la causa de dispararse precio Chile rojo rizado (CMK), hasta que esté por encima del precio de referencia de compra (HAP) en el productor y el precio de referencia de ventas (HAP) en los consumidores.

Dijo que hubo una serie de causas que hicieron que el precio del chile rojo rizado se elevara, una de las cuales se debió a la interrupción de la producción de altas lluvias en los centros de producción.

«Sabemos que la lluvia sigue siendo bastante alta, y en algunos lugares acompañada de fuertes vientos. Eso afecta las plantas de nuestros granjeros de chile», dijo Arief en su declaración, el miércoles 24 de septiembre de 2025.



Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), Arief Prasetyo Adi (Doc: Bapanas)

Otra causa es la transición de la nueva plantación, lo que hace que algunos agricultores cambien de plantar chile rojo rizado a pimienta de cayena roja. Arief admitió que Arief había influido en la oferta del mercado, por lo que el precio se vio afectado.

«La Agencia Nacional de Alimentos alienta a los gobiernos locales a trabajar juntos. Tenemos un programa FDP (facilitación de distribución de alimentos), así que creemos una relación interconectada», dijo Arief.

Los datos del panel de precios de alimentos de Bapanas el 23 de septiembre de 2025 señalaron, el precio promedio de CMK en los productores a nivel nacional es de RP 51,662 por kilogramo (kg), mientras que el precio promedio de CMK en los consumidores es de 60,767 por kg.

Ese número está por encima del HAP regulado por el gobierno, donde el HAP a nivel de productor o agricultor se determina entre RP 22,000-29,600 por kg y el HAP a nivel de consumidor de RP 37,000-RP 55,000 por kg.

Bapanas también apeló a los gobiernos locales que experimentaron fluctuaciones en los precios de CMK al nivel de los consumidores que han aumentado, para que puedan activar inmediatamente el patrón de cooperación entre regiones.

Por ejemplo, se observa que el precio del CMK a nivel de productor en las provincias del norte de Sulawesi y el sur de Kalimantan todavía está en el rango de HAP en los productores en el rango de RP 22,000-RP 29,600 por kg.

«Esto es importante para que se mantenga el precio en los agricultores de chile, por lo que no está bajo el HAP del productor», dijo.