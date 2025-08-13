El precio del chile, las cebollas, para la carne compacta, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo precio de informes chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 43,879 por kilogramo (kg), abajo en comparación con el precio anterior a RP 53,504 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta, el miércoles por la mañana, 13 de agosto de 2025, también se observó, el precio del chile rojo rizado fue de 43,879 por kg o era del anterior Rp 43,504 por kg, y el precio de los grandes chiles rojos fue RP 43,315 por kg o por debajo de RP 43,510 por kg.

Precio cebolla Red IDR 47,008 por kg o abajo de IDR 54,510 por kg, y el precio de la matrícula de ajo es IDR 37,256 por kg o menos del día anterior IDR 38,696 por kg.

Comerciantes de verduras y especias en el mercado tradicional de Kemirimuka Beji, DePok Foto : Vivanews / Zahrul Darmawan (Depok)

Luego, el precio del arroz premium es RP 16,215 por kg o por debajo de Rp 16,272 por kg, el precio del arroz medio es Rp 14,338 por kg o menos desde el día anterior de Rp 14,484 por kg, y el precio de la oferta de estabilidad de arroz Precio de alimentos (SPHP) RP. 12,576 por kg o delgado de Rp 12,679 por kg.

El precio del maíz a nivel del criador se registró a Rp 6,334 por kg o por debajo del anterior RP 6,404 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,666 por kg o menos de RP 10,763 por kg.

A continuación, precio carne de res Rp 133,234 puro por kg o abajo de RP 135,210 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 103,013 por kg o abajo de RP 106,611 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 135,313 por kg o por debajo de RP 141,196 per kg.

Mientras que el precio de la carne de pollo es de 36,064 por kg o por debajo del anterior RP 35,322 por kg, entonces el precio de los huevos de pollo de raza pura Rp 29,492 por kg o menos de RP 29,747 por kg.

El precio del consumo de azúcar es RP. 18,077 por kg o delgado de Rp. 18,270 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 10,972 por kg o menos del día anterior de Rp11,656 por kg.

Entonces el precio frito frito es RP. 21,205 por litro o abajo de RP. 20,878 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,206 por litro o abajo de RP. 17,524 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,169 por litro o abajo de RP. 17,558 por litro.

Además, el precio de la harina a granel es RP 9,917 por kg o por debajo del anterior RP 9,832 por kg, y el precio de la harina empaquetado Rp 12,856 por kg o menos de RP 13,002 por kg.

Finalmente, el precio de los productos de pescado hinchados es de RP 41,990 por kg o delena por el anterior RP 41,547 por kg, el precio del atún Rp 35,414 por kg o un aumento del anterior RP 34,569 por kg, y el precio de la leche fue de Rp 35,290 por kg o más del anterior RP 34,571 por kg.