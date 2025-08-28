El precio del chile, el petróleo, hasta que la cebolla caiga dramáticamente, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 34,585 por kilogramo (kg) o abajo del anterior RP 44,146 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el jueves por la mañana también se observaron, el precio del chile rojo rizado fue de 33,857 por kg o cayó de Rp 40,532 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de Rp 30,513 por kg o abajo de Rp 40,998 por kg.

Mientras cebolla Rp rojo. 39,679 por kg o abajo de RP. 46,868 por kg, y el precio del ajo Bonggol es RP. 33,000 por kg o abajo de RP. 37,558 por kg.

Entonces el precio del arroz premium es RP. 15,615 por kg o abajo de RP. 16,095 por kg, el precio del arroz medio es RP. 13,620 por kg o abajo de RP. 13,997 por kg, y el precio de la estabilidad del arroz es suministro Precio de alimentos (SPHP) RP 12,463 por kg o disminuyó de RP 12,595 por kg.

El precio del maíz a nivel de agricultor es RP. 5,978 por kg o caídas de RP. 6,559 por kg, el precio de las semillas secas (importaciones) de Rp 10,214 por kg o por debajo de Rp 10,755 por kg.

A continuación, el precio de la carne pura es RP 136,167 por kg o más del anterior RP 134,981 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 96,250 por kg o abajo de RP 106,144 kg, y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 140,000 por kg o de RP 140,893 por kg.

Además, el precio de la carne de pollo es RP 34,676 por kg o por debajo del anterior RP 35,578 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura Rp 28,300 por kg o menos de RP29,249 por kg.

El precio del consumo de azúcar es RP. 17,810 por kg o abajo de RP. 18,134 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 10,614 por kg o por debajo de Rp 11,572 por kg.

Entonces todavía hay un precio aceite de cocción Paquete de RP. 19,737 por litro o abajo de RP

También existe el precio de la harina a granel de Rp 9,279 por kg o por debajo del anterior Rp 9,719 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,249 por kg o menos de Rp 12,896 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 41,561 por kg o superior del anterior RP 41,484 por kg, el precio de una mazorca de Rp 32,438 por kg o menos de RP 34,267 por kg, y el precio de la leche es RP 35,652 por kg o más de las RP 34,564 por kg.