El precio del chile a la cebolla a pesar de que el precio del arroz se ha disparado, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 50,625 por kilogramo (kg), en comparación con el anterior RP 51,825 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el jueves por la mañana, 7 de agosto de 2025, también se observaron, el precio del chile rojo rizado fue de 41,250 por kg o menos de RP 43,953, seguido del precio del gran chile rojo RP 39,818 por kg, que también cayó de RP 44,126 por kg.

Entonces el precio cebolla Rp rojo. 49,188 por kg o abajo de RP. 53,218 por kg. Mientras que el precio del ajo Bonggol es RP 35,625 por kg, por debajo del día anterior de RP 38,367 por kg.

Comerciantes de verduras en los mercados tradicionales. Foto : Agencia de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO)

Por el precio arroz A nivel nacional de comerciantes minoristas, se registra que el arroz premium al precio de Rp 16,455 por kg, frente al anterior RP 16,135 por kg. Seguido por el precio del arroz medio RP. 15,030 por kg también registrado de los 14,386 de Rp anteriores por kg, así como el precio de la estabilidad de la oferta de arroz Precio de alimentos (SPHP) que asciende a Rp 12,600 por kg, que aumentó ligeramente del anterior RP 12,598 por kg.

Además, para los productos de maíz a nivel de agricultor registró Rp 5,343 por kg de alias cayeron de Rp 6,326 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,786 por kg o arriba de la anterior Rp 10,756 por kg.

Todavía existe el precio de la carne de res Pure Rp 121,111 por kg que cayó del anterior RP 134,746 por kg, el precio del pollo de raza pura Rp 34,050 por kg o menos de RP 35,170 por kg, y el precio de los huevos de pollo de color puro Rp 28,860 por kg o de RP 29,553 per kg.

Comerciantes de carne en el mercado.

Se sabe que el precio del consumo de azúcar de RP 18,217 por kg aumenta ligeramente de la anterior Rp 18,214 por kg, y el precio de sal de consumo de Rp 10,174 por kg o cayó del día anterior de Rp 11,543 por kg.

Además, también existe el precio del aceite de cocina empaquetado Rp 20,213 por litro que cayó de la anterior RP 20,809 por litro. Entonces el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17.447 por litro o abajo de RP. 17,519 por litro, y el precio del petróleo es RP. 16,732 por litro o abajo de RP. 17.486 por litro.

El precio de la harina a granel es RP. 9,594 por kg o abajo de RP. 9,753 por kg, seguido por el precio de la harina envasada RP. 12,283 por kg que participaron en RP 12,949 por kg.

Finalmente, se registraron productos de pescado hinchados de RP 43,308 por kg de los 41,517 de RP anteriores por kg, el precio del atún RP 36,333 por kg o arriba de las 34,655 por kg anteriores, y el precio del pez lácteo fue de Rp 38,517 por kg, que también aumentó de RP 34,625 por kg.