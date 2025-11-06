El precio del BAIC en Makassar cae en decenas de millones

Makassar, VIVA– PT JIO Distribution Indonesia, agente titular de la marca BLOQUEAR en Indonesia, mostrando su gama superior de productos en el evento GIIAS Makassar 2025, que tendrá lugar en Summarecon Mutiara Makassar del 5 al 9 de noviembre de 2025.

La presencia de esta marca de automóviles de China forma parte de los esfuerzos por ampliar el mercado en el este de Indonesia, además de introducir un programa de precios especiales para los visitantes de la exposición.

«Makassar no es sólo una gran ciudad, sino el corazón económico de Sulawesi del Sur, así como el centro de crecimiento automovilístico en la región oriental de Indonesia», dijo Dhani Yahya, director de operaciones de BAIC Indonesia en un comunicado recibido por VIVA Otomotif el jueves 6 de noviembre de 2025.

Agregó que las condiciones geográficas y características del terreno en esta zona se consideran aptas para vehículos BAIC que priorizan la robustez, la eficiencia y la moderna tecnología, especialmente para las necesidades transurbanas y del sector minero.

En la exposición, el fabricante chino mostró tres modelos emblemáticos: el BJ30 Hybrid, el BJ40 Plus y el X55 II. Los tres se ofrecen a precios promocionales durante la exposición.

El modelo BJ30 Hybrid HEV AWD tiene un precio de 585 millones de IDR desde el precio normal de 615 millones de IDR, mientras que la variante FWD ha bajado de 539 millones de IDR a 509 millones de IDR. Para el BJ40 Plus, tanto la versión CKD como la CBU, cada una obtiene un descuento de 20 millones de IDR.

Mientras tanto, el X55 II Prime y el X55 II Lite se ofrecen desde 410 millones de IDR hasta 459 millones de IDR, también con descuentos similares.

Además de programas de precios especiales, ofrecen planes de financiación ligeros en colaboración con varios socios de arrendamiento, con plazos largos y tipos de interés competitivos. Cada compra de automóvil también va acompañada de un servicio posventa integral, que incluye servicio de mantenimiento gratuito por hasta 4 años o 80 000 km, garantía del producto por 5 años o 150 000 km y asistencia de emergencia en carretera (ERA) por cinco años.

BAIC Indonesia cuenta actualmente con una red de 15 distribuidores oficiales en diversas áreas estratégicas, incluida Makassar, que ofrece ventas, servicios, repuestos y reparaciones de carrocerías.

De cara a 2026, la compañía prepara planes de expansión a varias ciudades de Sulawesi como Manado, Palu y Kendari, como parte de una estrategia para reforzar su presencia en la región oriental de Indonesia.