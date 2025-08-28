El precio del atuendo usado por Teteh Lily es casi RP. 100 millones, internautas: entreteniendo mi salario UMR

VIVA – Ranayma Malika Raudia Andara o cuando el público conocía como Teteh Lily regresó para no concentrarse en los internautas. Esto sigue al atuendo que usó en un video.

En el video subido en la cuenta tiktok @princesslily, la hija de Raffi y Nagita fue vista usando un vestido de flores combinado con plateros. Teteh Lily también se ve relajada sosteniendo una mini dama de Dior Fussian. Así como accesorios en forma de collares de diamantes alrededor de su cuello.

Ningún atuendo de broma usado por Lily mientras estaba sentado en las escaleras frente a su casa era casi 100 millones de RP. ¿Cómo son los detalles? Echa un vistazo a más explicaciones aquí.

Porque el vestido de flores cobrado por Lily en el video tiene un precio de Rp 5,395,500. Para el collar de diamantes unido al cuello del niño, resultó costar Rp 11,430,901.

Mientras que la mini Lady Dior, sostenida por Lily, que pertenece a Nagita Slavina Cuesta RP. 71 millones. Los zapatos planos en sí tienen un precio de RP 3,740,000.

Si el atuendo total impuesto por Lily alcanza RP 91,636,401.

De repente, la carga de la cuenta inmediatamente cosechó muchos comentarios de los internautas. No pocos de los que afirmaron no poder ver el precio total del atuendo usado por Teteh Lily.

«Totalin GES no puede ser yo ????????», comentó los internautas.

«Con una fila, soy la calculadora y AK Totalin 91,636,401 realmente entretiene mi salario umk syakiii ?????????

«En total, hermano ????», dijo otro.

«Realmente mamá Sachet Dientes si ves el precio del atuendo hace que el dolor renal ????????», dijo Netizen.

«Lo mismo que el utilizado por Lily no Cans» … el hijo del sultán niiih … ???????? «, comentó otro.

«Una vez usando 90JTAN ????????», dijo los internautas.