El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res de manera simultánea, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz La prima a nivel del consumidor cae a Rp 15,717 por kilogramo (kg) de RP 16,148 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el lunes por la mañana también se observaron, el precio del arroz medio fue de 13,554 por kg o se redujo de Rp 14,018 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12,484 por kg o de Rp 12,559 por kg.

Entonces el precio cebolla Rp rojo. 39,297 por kg o abajo de RP. 42,282 por kg, y el precio de la matrícula de ajo es de 36,505 por kg o menos de RP 37,883 por kg.

Entonces el precio chile RP RP 50,633 rizado por kg o caída de RP. 53,965 por kg, el precio del gran chile rojo fue de Rp 42,748 por kg o se redujo de RP 46,361 por kg, y el precio de la pimienta de cayena roja fue de 42,243 por kg o desde Rp 48,305 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 132,823 puro por kg o abajo de RP 134,910 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 101,393 por kg o cayó de RP 105,186 por kg por kg.

Todavía existe el precio del maíz a nivel de criador de Rp 6,230 por kg o por debajo de Rp 6,681 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,418 por kg o menos de RP10,735 por kg. Además, el precio de la carne de pollo es de 36.804 por kg o por debajo de RP 37,938 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura es de 29,307 por kg o menos de RP 29,797 por kg.

Entonces el precio del consumo de azúcar es RP. 17,985 por kg o abajo de RP. 18,204 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,298 por kg o por debajo de Rp 11,627 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,378 por litro o abajo de RP. 20,984 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17.056 por litro o cae de RP

Además, el precio de la harina a granel es RP 9,435 por kg o por debajo del anterior RP 9,826 por kg, y el precio de la harina empaquetado Rp 12,380 por kg o menos de RP 13,038 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 43,205 por kg o más del anterior Rp 41,948 por kg, el precio del atún es RP 34,756 por kg o menos de RP 35,102 por kg, y el precio del pez leche es RP 34,364 por kg o de RP 35,387 per kg.