El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res caída nuevamente, registre la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz La prima a nivel del consumidor cae a Rp 15,988 por kilogramo (kg) de RP 16,144 por kg.

Leer también: Lista de precios de arroz, cebolla, chile y aceite de cocina hoy



Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también se observaron, el precio del arroz medio fue de 13,709 por kg o se redujo de Rp 14,040 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12,443 por kg o de Rp 12,567 por kg.

Entonces el precio cebolla Red RP 40,959 por kg o cayó de RP 42,228 por kg, y el precio de la matrícula de ajo Rp 36,919 por kg o por debajo de RP 38,093 por kg.

Leer también: El gobierno vertió billones de RP7, extendiendo la asistencia de arroz de 10 kg de octubre-noviembre





Comerciantes de verduras y especias en el mercado tradicional de Kemirimuka Beji, DePok Foto : Vivanews / Zahrul Darmawan (Depok)

Entonces el precio chile RP RED RP. 49,837 por kg o caídos de RP. 56,010 por kg, el precio del gran chile rojo era RP. 39,595 por kg o cayeron de Rp.47,077 por kg, y el precio de la pimienta de cayena roja fue de 45,083 por kg o por debajo de Rp 48,854 por kg.

Leer también: El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res de manera simultánea, consulte la lista completa



A continuación, precio carne de res Rp 132,338 puro por kg o abajo de RP 135,093 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 102,933 por kg o abajo de RP 104,956 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 140,556 por kg o de Rp 141,359 per kg.

Luego, también está el precio del maíz a nivel de criador de Rp 6,590 por kg o por debajo de RP 6,669 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,370 por kg o más de RP 10,735 por kg.

A continuación, el precio del pollo de raza pura es RP

Entonces el precio del consumo de azúcar es RP. 18,249 por kg o caídas de RP. 18,257 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 10,947 por kg o por debajo de Rp 11,788 por kg. También existe el precio de la harina a granel Rp 9,748 por kg o por debajo de Rp 9,879 por kg, y el precio de la harina envasada Rp 12,591 por kg o menos de Rp13,130 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina es RP. 21,126 por litro o menos de RP 21,145 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,540 por litro o abajo de RP. 17,659 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,290 por litro o abajo de RP. 17,593 por litro.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 43,695 por kg o más de RP 42,128 por kg, el precio del atún es RP 35,055 por kg o menos de Rp 35,102 por kg, y el precio del pez leche es RP 35,473 por kg o por debajo de RP 35,387 Per Kg.