¡El precio del antiguo Suzuki V-Strom 250 vs Kawasaki Versys-X 250 se sorprende!

Yakarta, Viva – La motocicleta de Adventure Clas de 250 CC ahora es cada vez más amada por los amantes de las giras en Indonesia. Dos modelos que a menudo son objeto de discusión son el Suzuki V-Strom 250 SX y Kawasaki Versys-X 250. Ambos ofrecen una experiencia de conducción de larga distancia con diferentes personajes.

Leer también: Sonic vs Satria Rivalry en el mercado de motocicletas usados



Suzuki V-Strom 250 SX viene con un SOHC refrigerado por aceite de un cilindro de 249 cc. Esta moto lleva un estilo V-Strom distintivo que es más conciso, ágil y fácil de controlar en áreas urbanas y caminos semi-fuera de carretera. Las características estándar como ABS y paneles de instrumentos digitales se suman a su atractivo.

Por otro lado, el Kawasaki Versys-X 250 está equipado con un motor de 249 cc de DOHC refrigerado por líquido de dos cilindros. El personaje del motor es más suave con una potencia uniforme en la ronda media, adecuada para viajes largos. Versys-X también viene con una opción de paquete Touner completa con cordero, enchufe eléctrico y parabrisas grande.

Leer también: Simulación de cuotas de motocicletas Ex año juvenil, comenzando IDR 500 miles



Con respecto al nuevo precio, visto por Viva Automotive el martes 7 de octubre de 2025, Suzuki vende V-Strom 250 SX alrededor de RP. 60 millones en el camino en Yakarta. Mientras que el Kawasaki Versys-X 250 se vende más alto, comenzando en RP. 73 millones para la versión completa. Para la versión estándar no hay precio en la página oficial de Kawasaki Indonesia.

En el mercado anterior, la salida de Suzuki V-Strom 250 SX 2023 todavía sobrevive en el rango de RP56-57 millones. La diferencia con el nuevo precio no está muy lejos, solo alrededor del 4-7 por ciento. Esto hace que el valor de reventa del motor sea bastante estable.

Leer también: Más popular: Mitsubishi Destinator Instalments, motocicletas con precios de uso estable



Kawasaki Versys-X 250 usado tiene un rango de precios más amplio, que va desde RP. 49 millones a RP. 57 millones dependiendo del año y las condiciones. La antigua unidad de producción puede caer a más del 20 por ciento de su nuevo precio. Esta depreciación es bastante beneficiosa para los compradores que buscan aventura de motos barata pero de calidad.

Los factores de edad, el historial de servicios, las condiciones del motor y la integridad de los accesorios son muy influyentes en el precio de venta. Los motores con mantenimiento de rutina y accesorios predeterminados, como Pannier, suelen ser más caros. Mientras que las unidades que han experimentado mejoras importantes generalmente se valoran más bajos.

La disponibilidad de unidades Versys-X 250 utilizadas en el mercado proporciona un espacio de negociación más amplio para los posibles compradores. Por el contrario, el V-Strom 250 se encuentra con menos frecuencia, por lo que los precios tienden a ser más estables. Ambas condiciones pueden ser consideraciones importantes de acuerdo con sus respectivas necesidades.