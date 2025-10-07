El precio del antiguo Hyundai Ioniq 5 depende de la condición, la diferencia es hasta RP. 300 millones

Yakarta, Viva – Mercado Auto eléctrico Usado en Indonesia comenzó a mostrar desarrollos más claros. Como un aumento en la población de vehículos eléctricos en la carretera, varios modelos ahora comienzan a venderse en el mercado secundario, incluido Hyundai Ioniq 5 que se convirtió en uno de los pioneros de los vehículos eléctricos caseros locales en el país.

Basado en Viva Automotive Search, el martes 7 de octubre de 2025 en una serie de plataformas de compra y venta de automóviles en línea, el precio del Ioniq 5 usado ahora varía de Rp445 millones a RP605 millones, dependiendo del año de producción, condiciones del vehículo y distancia.

Para las unidades en 2023, con una distancia de alrededor de 40,000 a 45,000 kilómetros, se ofrecen precios a partir de RP445 millones. Mientras tanto, la unidad de producción 2024 con un odómetro de menos de 10,000 kilómetros está en el rango de RP475 millones a Rp499 millones.

También hay una oferta de hasta RP. 605 millones para unidades con condiciones casi nuevas y muy bajo kilometraje.

En comparación, en el sitio web oficial de Hyundai Motors Indonesia, el nuevo precio de Ioniq 5 se registra actualmente a partir de RP738.3 millones con el estado de la carretera Yakarta. Con esta diferencia, el valor de reventa de Ioniq 5 usado cayó alrededor del 20 al 35 por ciento, dependiendo de la variante y la condición del automóvil.

La disminución del precio es bastante normal para los vehículos eléctricos que tienen uno o dos años. Aun así, la depreciación de Ioniq 5 es bastante estable en comparación con varios otros modelos en segmentos similares.

Factores de producción local en la fábrica de Hyundai en Cikarang, soporte de garantía de batería larga y más redes de carga que están ayudando cada vez más a mantener su valor en el mercado usado.

Hyundai Ioniq 5 viene con un diseño futurista combinado con un toque retro. Este automóvil está equipado con dos opciones de batería, a saber, 58 kWh y 72.6 kWh, que pueden cubrir una distancia de hasta 451 kilómetros en función de los estándares WLTP.

La función de vehículo a carga (V2L) también es una ventaja, ya que permite a los usuarios canalizar la alimentación de las baterías del automóvil a dispositivos electrónicos externos.

Para los posibles compradores, las condiciones de la batería y el historial de tratamiento son aspectos importantes que deben verificarse antes de comprar. Se recomienda un examen en un taller oficial o certificado de concesionarios para garantizar que el rendimiento del automóvil siga siendo óptimo.

Con precios que comenzaron a caer y la elección de unidades cada vez más, el mercado de automóviles eléctricos usados ​​muestra que este tipo de vehículo comenzó a obtener un lugar entre los consumidores indonesios.