El precio de una Yamaha RX-King usada se está volviendo loco

Jacarta – La Yamaha RX-King no es solo una motocicleta, sino un ícono callejero de Indonesia que sigue vivo a pesar de que hace tiempo que dejó de fabricarse. Esta moto de dos tiempos sigue siendo amada por su potencia salvaje y la imagen de «rey de la carretera» que está firmemente pegada a los oídos de sus fans.

Hasta ahora, el precio de un RX-King usado sigue aumentando año tras año. Muchos coleccionistas y amantes de las motos clásicas buscan unidades en impecables condiciones, e incluso están dispuestos a pagar más que el precio de una moto nueva.

En el mercado de motos de segunda mano, visto por VIVA Otomotif el miércoles 15 de octubre de 2025, el precio de la Yamaha RX-King varía según el estado y el año de producción. Los modelos más antiguos de la década de 1990 se pueden adquirir entre 15 y 25 millones de IDR, mientras que las unidades especiales u originales pueden alcanzar los 40 millones de IDR o más.



La motocicleta viral Yamaha RX-King se vende por 200 millones de IDR

Para la versión RX-King Cobra, famosa por su gran tanque y su diseño típico de los años 80, el precio de mercado es cada vez más raro y alto. Algunos coleccionistas se atreven a ofertar hasta 70 millones de IDR por unidades con pintura y motores originales. Incluso hace unos años, algunos se vendieron por cientos de millones de rupias.

Mientras tanto, la última edición del RX-King en 2009, que ya utiliza un sistema de encendido CDI, está ahora en el rango de 30 a 45 millones de IDR. Esta versión es muy buscada porque su rendimiento sigue siendo feroz pero más fácil de mantener.

El alto precio no carece de razón. Se sabe que la RX-King es resistente, tiene una aceleración rápida y un sonido de escape distintivo, algo que no puede ser reemplazado por las motos modernas de cuatro tiempos.

Aparte del factor rendimiento, el atractivo del RX-King también proviene de su gran valor histórico y comunitario. Muchos clubes RX-King están activos en varias regiones, lo que mantiene viva esta motocicleta en las calles hoy en día.

Sin embargo, los compradores deben tener cuidado porque muchas unidades RX-King están muy modificadas o utilizan piezas no originales. Para quienes buscan valor de colección, la autenticidad de los componentes es la clave principal para determinar el precio.