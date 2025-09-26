El precio de Suzuki Hayabusa es costoso debido a la pintura

Nueva York, Viva – Suzuki nuevamente hizo una escena del mundo automotriz lanzando el modelo Hayabusa en 2026. No por un nuevo motor o características sofisticadas, sino solo una cuestión de opciones de color que hacen que el precio se dispare.

Este legendario deporte automovilístico se conoce como un ícono de velocidad ya que estuvo presente por primera vez en 1999. El apodo como el motor de producción en masa más rápido del mundo sigue siendo fuerte en Hayabusa.

A pesar de que tenía más de dos décadas, Suzuki no cambió mucho la mezcla de motores Hayabusa. Parecen entender, no dañen algo que sea perfecto desde el nacimiento.

Bueno, lo último en realidad está llegando en términos de apariencia. Suzuki ofrece dos nuevas opciones de color para la versión estándar y un color exclusivo para la variante de edición especial.

Para la versión estándar, las opciones de color son dulces durante el rojo y el vidrio negro y el blanco Pearl Vigor y el blanco brillante. Estos dos colores todavía están decorados con un legendario símbolo típico de Hayabusa Kanji.

Problema del marcapasos, no hay cambios significativos. Todavía depende de un motor de cuatro cilindros de 1.340cc en la línea, completo con marcos de aluminio y suspensión KYB que se puede ajustar.

Edición de Suzuki Hayabusa 2026

Citado Viva Automotive De Autoevolution, viernes 26 de septiembre de 2025, precio El modelo estándar de Hayabusa 2026 se estableció 19,499 dólares estadounidenses, o equivalente a Rp299 millones. Compare con el modelo 2025, la diferencia es de solo alrededor de 100 dólares estadounidenses.

Pero, si desea ser diferente de una edición especial, debe gastar más dinero. Suzuki vende Hayabusa Special Edition a un precio de 20,129 dólares estadounidenses, también conocidos como alrededor de Rp309 millones.

Lo que lo hace costoso es la pintura gráfica Pearl Vigor Blue Plus, un silenciador negro, al asiento con colores a juego. Este pequeño detalle es el principal diferenciador de la versión estándar.