El precio de los huevos aumenta, compradores de los huevos de caza del mercado de Bandung Kosambi roto

Bandung, Viva – El precio de los huevos de gallina en el mercado de Kosambi, Bandung City, ha seguido aumentando en las últimas dos semanas. Si anteriormente estaba en el rango de RP26,000 por kilogramo, ahora el precio ha penetrado Rp30,000/kg.

Este aumento tiene un impacto en el patrón de gasto público. Muchos compradores comienzan a recurrir para buscar huevos rotos que se vende más barato como alternativa.

Según la declaración de Eeng, uno de los comerciantes, casi un tercio de sus consumidores ahora eligen huevos que se rompieron en lugar de comprar huevos enteros.

«La demanda aumentó porque el cumpleaños del Profeta, más el precio de la alimentación también aumentó. Pero en cambio, nuestra facturación se redujo porque el comprador estaba buscando huevos rompidos», dijo Eeng (55), domingo (21/09/2025).



Comerciantes en mercados tradicionales. (ilustración)

Lo mismo siente lo mismo. Rahmat, un comprador, afirmó verse obligado a reducir la cantidad de gasto debido al precio de los huevos que continuaron aumentando.

No solo los huevos de gallina, una serie de otras necesidades básicas también experimentaron un aumento en los precios. El pollo cortado ahora se vende hasta RP45,000 por kilogramo, mientras que Cayenne Pepper casi toca Rp100,000/kg.

Los comerciantes esperan que el precio regrese a la normalidad para que el poder adquisitivo de las personas, especialmente la clase media inferior, pueda recuperarse. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)