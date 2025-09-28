El precio de las gotas de arroz seguido de chile, cebollas, carne de res, al aceite de cocción

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo) Informe, precio arroz El medio en el nivel del consumidor cayó a Rp 13,709 por kilogramo (kg), del anterior RP 13,928 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el domingo por la mañana también señalaron, el precio del arroz premium fue de 15,875 por kg o por debajo de M Rp 16,042 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12,456 por kg o de Rp 12,543 por kg.

Precio chile Red Cayenne cayó a RP 44,911 por kg de RP 48,059 por kg, el precio del chile rojo rizado Rp 56,540 por kg o por debajo de Rp 60,335 por kg, y el precio de los grandes chiles rojos fue RP 47,052 por kg o de Rp 51,402 per kg.

Rice Traders en el mercado principal de Rau, Serang City, Banten. Foto : Viva.co.id/yandi Deslatama (Serang)

Luego, el precio de los productos de maíz a nivel del criador se registra a Rp 6,498 por kg o menos de RP 6,619 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,555 por kg o menos de RP 10,688 por kg.

Siguiente precio cebolla Red Rp 37,994 por kg cayó de RP 39,110 por kg, el precio del ajo Bonggol Rp 36,236 por kg o por debajo de RP 37,466 por kg.

Entonces carne de res Rp134,023 puro por kg cayó de RP134,946 por kg, pollo de raza pura RP37,963 por kg cayó de RP38,479 por kg, luego huevos de gallina RP29,779 por kg cayó de RP30,067 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp17,935 por kg cayó de RP18,147 por kg.

Luego, el aceite de cocina envasado es RP20,891 por litro de Rp21,005 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,375 por litro cayó de RP17,551 por litro; Aceite RP17,323 por litro cayó de RP17,459 por litro.

Además, la harina a granel de Rp9,761 por kg cayó de RP9,814 por kg; Luego, la harina de harina envasada RP12,797 por kg cayó del anterior RP13,092 por kg.

El producto de pescado hinchado al precio de Rp42,364 por kg aumentó de RP41,677 por kg; TUNA RP35,133 por kg aumentó del anterior RP34,655 por kg; Milkfish Rp34,896 por kg cayó de RP35,164 por kg.

Además, la sal de consumo al precio de Rp11,364 por kg cayó ligeramente del día anterior de Rp11,710 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP103,942 por kg cayó de RP104,716 kg, carne de búfalo fresca local RP139,375 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP140,461 por kg.