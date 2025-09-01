¡El precio de las cebollas y el chile rojo, el arroz, la carne y el aceite de cocción! Solo 1 ingredientes alimentarios en aumento

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Alimentos o Bastardo Registró la disminución del precio en una serie de productos básicos el lunes 1 de septiembre de 2025.

Según los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta, el precio chile rojo Cayenne de nivel de consumidor Rp.42,542 por kilogramo (kg), abajo en comparación con el anterior RP44,171 por kg.

Entonces, precio cebolla roja Rp43,202 por kg cayó de RP46,393 por kg antes. Otros precios de los alimentos a nivel nacional de comerciantes minoristas, arroz La prima al precio de Rp16,004 por kg cayó de RP16,162 por kg.

Luego, el arroz medio al precio de Rp13,813 por kg cayó desde el día anterior de Rp14,073 por kg, la estabilidad de la oferta de arroz para los precios de los alimentos (SPHP) de RP12,561 por kg cayó de la anterior Rp12,578 por kg.

Los criadores de productos básicos de maíz de jardín de infantes registraron RP6,537 por kg por Rp6,572 por kg, semillas secas (importadas) a Rp10,670 por kg por Rp10,737 por kg.

A continuación, Bawang Putih Bonggol al precio de RP36,549 por kg cayó desde el día anterior de RP37,875 por kg.

Además, un gran chile rojo al precio de Rp40,345 por kg cayó de Rp41,450 por kg, carne pura RP135,325 por kg cayó de RP135,376 por kg, el pollo de cremallera pura RP35,405 por kg de rp35,718 por kg, luego los huevos de gallina fueron rp29,2222222. Rp29,364 por kg.

El consumo de azúcar al precio de RP18,072 por kg disminuyó del anterior RP18,259 registrado por kg. Entonces, aceite de cocción El paquete de Rp20,450 por litro cayó de RP20,817 por litro, y el aceite de cocina a granel de Rp17,286 por litro cayó de RP17,487 por litro.

El aceite RP17,430 por litro cayó de RP17,495 por litro, la harina a granel de Rp9,641 por kg cayó de Rp9,768 por kg, luego la harina envasada de harina fue RP12,711 por kg de Rp13,075 por kg.

Los productos de pescado hinchados al precio de Rp41,108 por kg cayeron de Rp41,411 por kg, atún Rp34,215 por kg cayeron de RP34,330 por kg, y pez leche RP33,386 por kg de RP34,624 por kg.

La sal de consumo al precio de Rp11,469 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,680 por kg. Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a Rp104,385 por kg cayó de RP104,978 kg, carne de búfalo fresca local Rp137,105 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP141,845 por kg.

Aun así, hay un alimento que ha aumentado. Producto Chile rojo rizado Al precio de Rp.42,743 por kg, en comparación con el anterior RP41,958 por kg.