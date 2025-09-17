El precio de las cebollas, el chile, la carne y el aceite es compacto, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informes, el precio del arroz premium a nivel del consumidor aumentó ligeramente a Rp 16,057 por kilogramo (kg). del anterior RP 16,042 por kg,

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también registraron que el precio del arroz medio cayó a Rp 13,692 por kg desde el anterior Rp 13,907 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 12,575 por kg o de baja de Rp 12,569 por kg.

Los productos de maíz a nivel de criador registraron Rp6,218 por kg por Rp6,640 por kg, semillas secas (importadas) a Rp10,461 por kg por Rp10,714 por kg.



Comerciantes de carne en Pasar Rasamala Banyumanik Semarang. Foto : Teguh Joko Sutrisno/ Tvone.

Próximo cebolla Rp40,660 rojo por kg cayó de Rp41,595 por kg, ajo Bongk a Rp37,639 por kg desde el día anterior de RP37,761 por kg.

A continuación, productos básicos chile Red rizado al precio de Rp49,934 por kg por Rp56,620 por kg, luego chile rojo grande a Rp41,183 por kg por Rp47,006 por kg, Cayenne Pepper rojo Rp45,157 por kg de Rp48,435 por kg.

Entonces carne de res Rp134,923 puro por kg cayó de RP134,964 por kg, pollo de raza pura RP38,883 kg aumentó de RP38,050 por kg, luego los huevos de gallina RP29,914 kg de RP29,896 por kg.

El consumo de azúcar al precio de RP17,884 por kg cayó de los RP18,145 registrados anteriormente por kg.

Luego, el aceite de cocina empaquetado es RP20,971 por litro del anterior Rp20,909 por litro, el aceite de cocina a granel es RP17,014 por litro de Rp17,566 por litro, Aceite Rp17,320 por litro cayó de RP17,523 por litro.

Además, la harina a granel de Rp9,524 por kg cayó de RP9,773 por kg, luego la harina empaquetada RP. 12,388 por kg cayeron de RP12,978 por kg.

Los productos de pescado hinchados al precio de Rp42,348 por kg aumentaron de Rp41,911 por kg, el atún RP36,412 por kg aumentó de RP34,807 por kg, pez lácteo RP36,453 por kg aumentó desde RP35,150 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp11,215 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,577 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP100,833 por kg cayó de la carne de búfalo fresca local Rp143,333 por kg de RP105,375 kg, RP143,333 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP140,944 por kg.