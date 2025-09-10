El precio de las cebollas, el chile, el azúcar, hasta que el aceite de cocina cae simultáneamente, grabe la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio cebolla Red RP 41,916 por kilogramo (kg) o abajo de RP 43,390 por kg antes.

Leer también: Precios de arroz, chile, carne de res hasta que los huevos de gallina cayeron simultáneamente, consulte la lista



Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana, 10 de septiembre de 2025, también se observaron, el precio del ajo Bonggol es de 36,196 por kg o menos de RP 37,658 por kg.

Precio chile RP RP 50,166 rizado por kg o abajo de RP 53,549 por kg, el precio del gran chile rojo RP 44,891 por kg o abajo de RP 45,760 por kg, y el precio de Cayenne Pepper Red Cayenne Rp 44,836 por kg o abajo de RP 46,934 por kg.

Leer también: Sasar 214 Regency/City, Baapanas Bos intervendrá en el precio del arroz por encima de HET



Entonces el precio azúcar Consumo de RP. 18,003 por kg o abajo de RP. 18,112 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 10,993 por kg o por debajo de Rp 11,510 por kg.

Leer también: El precio de chile, cebollas, arroz, huevos y carne de pollo, consulte la lista



A continuación, precio aceite de cocción Embalaje RP. 20,475 por litro o por debajo de RP20,857 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es de Rp 17,219 por litro o Rp. 17,515 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,314 por litro o abajo de RP. 17.473 por litro.

El precio de la harina a granel es RP 9,571 por kg o por debajo de Rp 9,751 por kg, y el precio de la harina empaquetó 12,594 por kg o por debajo de Rp 12,955 por kg.

Sin embargo, el precio del arroz premium a nivel de consumidor aumentó a Rp 16,088 por kilogramo (kg), de la anterior RP 16,037 por kg. Luego, el precio del arroz medio es RP 13,741 por kg o por debajo de Rp 13,918 por kg, y el precio del arroz SPHP es RP 12,561 por kg o arriba de Rp 12,543 por kg.

Entonces, el precio de la carne de res pura es RP 135,252 por kg o más del anterior RP 135,046 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 106,875 por kg o del anterior Rp 105,842 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local fue RP 137,778 por kg o de Rp 142,22 kg por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del agricultor es de Rp 6,644 por kg o arriba del anterior RP 6,623 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,773 por kg o del anterior Rp 10,725 por kg.

A continuación, el precio de la carne de pollo es RP 37,106 por kg o arriba del anterior Rp 36,734 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura Rp 29,378 por kg o menos de RP 29,492 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 41,724 por kg o arriba del anterior RP 41,704 por kg, el precio del atún RP 35,584 por kg o arriba del anterior RP 34,833 por kg, y el precio del pez lácteo fue de Rp 3557 por kg o era de RP 34,994 por kg.