¿El precio de la serie de iPhone 17 afectado por las tasas de importación?

Yakarta, Viva – Tasas de importación Lo que impuso el Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump contra varios países socios comerciales, incluida Indonesia, ha estado funcionando durante un mes.

Como se sabe, la tasa de importación oficial es válida el 7 de agosto de los EE. UU. O el 8 de agosto de 2025 WIB.

En el hecho publicado por la Casa Blanca el 1 de agosto de 2025, la lista de aranceles de importación incluye ambos socios que han completado o no han completado acuerdos comerciales con la tierra del tío Sam.

Lanzamiento BloombergLa pausa de la implementación de los aranceles de importación se da para proporcionar tiempo para que las aduanas y la protección fronteriza de las fronteras estadounidenses hagan ajustes técnicos en la recopilación de aranceles de importación.

En cuanto a Indonesia, Donald Trump dijo que Estados Unidos había llegado a un acuerdo de tarifa de importación del 19 por ciento, más bajo que el 32 por ciento.

Sin embargo, las exportaciones estadounidenses a Indonesia no se cobrarán en absoluto, incluso por dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o tabletas.

Bueno, Apple pronto se lanzará iPhone 17 Serie, o más bien el 9 de septiembre en Cupertino, Califonia, EE. UU. O 10 de septiembre de 2025 WIB. Se estima que el precio del iPhone 17 que se lanzará en el futuro cercano sigue siendo costoso.

La política de tarifas de importación también se predice que no es muy influyente. Sin embargo, el segmento específico dirigido por Apple, hizo que Apple 17 predeciera la demanda en medio de debilitar el poder adquisitivo.

Según el informe filtrado JpmorganEl precio del iPhone solo aumentará para iPhone 17 Pro Porque esta variante comienza desde 256 GB.

Se estima que el precio del iPhone 17 estará en el rango de US $ 799 (Rp. 13 millones), iPhone 17 Air US $ 899 (RP14.8 millones), iPhone 17 Pro US $ 1,099 (Rp. 18 millones), y iPhone 17 Pro Max US $ 1.299 (RP21,3 juta).

En cuanto a una serie de teléfonos inteligentes premium de Apple en Indonesia, se estima que el precio no experimentará cambios en muchos cambios.

Aun así, aún no se sabe cuándo la serie del iPhone 17 se dispersa en el país, porque debe esperar el lanzamiento global.

Para obtener información, después de introducir el iPhone 16 en 2024, se dice que Apple está preparando cuatro nuevos modelos, a saber, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Basado en informes ForbesLa compañía de tecnología con sede en tecnología celebrará un evento de anuncio (fundamental) el 9 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, Apple no solo presentó la serie iPhone 17, sino otros dispositivos como Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y la última generación de AirPods Pro.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el evento Keynote no es la fecha de lanzamiento oficial del iPhone. Si observa el patrón de lanzamiento anterior, Apple generalmente abre el Prapemesanan unos días después del anuncio, antes de comercializar el producto a nivel mundial.

Por ejemplo, el iPhone 15 se lanzó oficialmente el 22 de septiembre de 2023, mientras que el iPhone 16 estuvo presente el 20 de septiembre de 2024. Refiriéndose al patrón, es probable que el iPhone 17 se lance en la segunda o tercera semana de septiembre de 2025.