El precio de la casa es exorbitante, la rendición del milenio y la generación Z todavía está luchando por tener una residencia de ensueño

Yakarta, Viva – Tiene propio Casa Privado, ahora se siente cada vez más difícil de alcanzar generación joven. La combinación del aumento de los precios de las viviendas, las altas tasas de interés y la falta de suministro de propiedades, lo que dificulta que muchos compradores encuentren una casa que se adapte a sus habilidades.

La última encuesta de Bankrate muestra que uno de cada seis posibles compradores de viviendas en los Estados Unidos (EE. UU.) Dejó sueños propiedad de la vivienda En los últimos seis años, porque no podían pagar la casa que querían. Del mismo modo, según lo citado por Axios, viernes 3 de octubre de 2025.

Este fenómeno refleja una tendencia a largo plazo en la que la generación más joven se siente excluida de las oportunidades financieras en comparación con la generación anterior. Tanto como 54% Gen Z quien fue encuestado admitió que la generación anterior tenía mejores perspectivas para comprar una casa.

Si bien la propiedad de la vivienda sigue siendo el principal destino para muchos estadounidenses, donde la realidad muestra una brecha más amplia entre las capacidades financieras y los precios de las propiedades que continúan aumentando.

Solo el 7% de los posibles propietarios que asisten activamente a la jornada de puertas abiertas o buscan una casa en su área. De todas las generaciones, las casas de caza de Gen Z más activas con alrededor del 9% todavía está buscando, mientras que los Millennials y Gene X son 7% cada una, y solo el 5% Baby Boomer todavía está tratando de comprar una casa.

Sin embargo, los millennials son la generación más probable que se rinda al sueño de la propiedad de la vivienda, y el 22% afirma haber dejado de buscar, mientras que solo el 12% de la G Gen Z detuvo su búsqueda.

Esto muestra que la presión financiera es más pesada por las generaciones mayores en el mercado local, especialmente porque persiguen viviendas a precios que ahora están mucho más allá de su ingreso promedio.

En términos de costo, los compradores de viviendas ahora deben producir más de US $ 50,000 o equivalentes a Rp830 millones más de un año para poder pagar sus hogares. Una casa con un precio medio requiere un ingreso anual de alrededor de US $ 116,600 o RP1.94 mil millones.

Mientras tanto, un apartamento de tamaño mediano requiere US $ 64,200 o RP1.06 mil millones por año. En otros tamaños, el hogar estadounidense promedio está ganando alrededor de US $ 86,400 o RP1.43 mil millones, por lo que la propiedad de la vivienda sigue siendo difícil de lograr.