El precio de este automóvil Lexus ha aumentado después de que se eliminó oficialmente la popular variante

Jacarta – lexus realizó cambios importantes en su sedán deportivo premium, el Lexus IS, para el año modelo 2026. Estos cambios no sólo afectan a la apariencia y las características, sino también a la estrategia general del producto. Uno de los impactos más pronunciados para los consumidores es el aumento precio un inicio inicial de casi 5.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 83 millones de IDR, junto con la eliminación de varias variantes de motor que estaban disponibles anteriormente.

Este paso supone un giro en la dirección de Lexus hacia una línea de productos más sencilla pero centrada en el segmento premium.

Ilustración del último coche Lexus IS 350 F

En el año modelo 2026, Lexus elimina oficialmente la variante de motor turbo de cuatro cilindros, que ha sido la opción más asequible. Además, el anterior motor V8 está presente en la edición. actuar Alto tampoco se ofrece más.

Con esta política, el Lexus IS 2026 ahora sólo está disponible en una variante principal, a saber, el IS 350, que utiliza un motor V6 de 3,5 litros de aspiración natural. El motor produce alrededor de 314 CV y ​​está disponible con tracción trasera (RWD) o tracción total (AWD).

Esta simplificación significa que el Lexus IS ya no ofrece una opción básica realmente asequible, sino que ahora todos los modelos vienen con especificaciones más altas de serie.

El impacto inmediato de eliminar la variante de motor pequeño es un aumento en el precio base. Si anteriormente el Lexus IS tenía un precio inicial de alrededor de 41.000 dólares estadounidenses o alrededor de 687 millones de IDR, ahora el precio de entrada del Lexus IS 2026 ha saltado a alrededor de 46.795 dólares o alrededor de 784 millones de IDR.

Esto significa que los posibles compradores tienen que preparar casi 5.000 dólares más que el modelo anterior sólo para entrar en la última gama del Lexus IS. Este aumento no se debe a la incorporación de un nuevo motor, sino a que toda la línea ahora utiliza un motor V6 con características más completas.

Además de los cambios técnicos, Lexus también presentó un diseño exterior renovado en el IS 2026. La apariencia frontal parece más agresiva con detalles de parrilla actualizados, mientras que nuevos toques en las luces y detalles de la carrocería hacen que este sedán parezca más moderno y deportivo.

En el interior, Lexus ha realizado mejoras en los materiales de la cabina, el sistema de información y entretenimiento, así como en las características de confort y seguridad. Esta actualización tiene como objetivo mantener la competitividad del Lexus IS en medio del ajustado mercado de sedanes premium que ahora está dominado por marcas europeas.