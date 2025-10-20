El precio de esta lámpara de coche equivale a una unidad Lamborghini

VIVA.co.id – Para algunas personas, el precio de las piezas de automóvil puede no ser tan sorprendente. Sin embargo, si una unidad luz el auto tiene un precio equivalente al precio de un LamborghiniEsa es ciertamente una historia diferente.

Eso es lo que le pasó a Bugatti Quirón Pur Sport, un superdeportivo ultraexclusivo que ahora está en el punto de mira después de que la historia de su restauración se hiciera viral en las redes sociales.

Adaptado VIVA Automotriz de Carscoops, lunes 20 de octubre de 2025, un YouTuber británico conocido por reconstruir autos de súper lujo muy dañados, voló recientemente a Miami para revisar una unidad Chiron Pur Sport que estuvo involucrada en un accidente.

El coche pertenecía a un creador de contenidos, que se estrelló contra la parte trasera de una pequeña minicamioneta estilo JDM. Irónicamente, el camión puede valer menos de 160 millones de IDR, mientras que su Chiron vale más de 58 mil millones de IDR si está nuevo.

El YouTuber, que está acostumbrado a manejar proyectos extremos, desde un Lamborghini Aventador aplastado hasta un Rolls-Royce convertido en una edición Mansory, quedó atónito esta vez. Cuando empezó a calcular los costes de reparación, el precio de los componentes de Bugatti le dejó casi incrédulo.

Un juego de faros Bugatti Chiron Pur Sport tiene un precio de 150.000 euros o alrededor de 2.800 millones de IDR, el equivalente a un Lamborghini Huracan usado en el mercado estadounidense. Y esas son solo las luces.

Otras piezas, como los guardabarros de carbono, también tienen un precio de la misma cifra, mientras que el capó del motor alcanza los 50.000 euros (alrededor de 950 millones de IDR) y el marco de la parrilla característico de Bugatti, llamado «herradura», tiene un precio de 80.000 euros (alrededor de 1.500 millones de IDR).

Todos estos componentes deben solicitarse directamente en la fábrica de Bugatti en Francia, lo que significa que el proceso no es menos costoso.

El Bugatti Chiron Pur Sport en sí es la variante más centrada en la pista de la familia Chiron. Sólo se produjeron 60 unidades de este coche para su distribución en todo el mundo.

El motor está equipado con un motor de 16 cilindros con una cilindrada de 8.000 cc y cuatro turbocompresores. Esta combinación es capaz de producir más de 1.500 caballos de fuerza.

No sorprende que cada detalle esté fabricado con los mismos materiales y tecnología extremos, incluido el precio.