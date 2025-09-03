El precio de chile, cebollas, arroz, huevos y carne de pollo, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo precio de informes chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 42,721 por kilogramo (kg), abajo de RP 45,529 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también señalaron, el precio del chile rojo rizado fue de 45,018 por kg o más de Rp 44,956 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de Rp 41,361 por kg o menos de RP 42,807 por kg.

Mientras que el precio cebolla Red RP 43,891 por kg o cayó del anterior RP 46,070 por kg, y el precio del ajo Bonggol Rp 36,602 por kg o por debajo de RP 38,057 por kg.

Comerciantes de verduras en los mercados tradicionales. Foto : Agencia de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO)

El precio del arroz premium es RP. 16,035 por kg o abajo de RP. 16,208 por kg, el precio del arroz medio es RP. 13,911 por kg o abajo de RP. 14,049 por kg Precio de alimentos (SPHP) RP 12,566 por kg o abajo de RP 12,586 por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del criador se registra a Rp 6,511 por kg o por debajo del anterior RP 6,581 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,659 por kg o menos de RP 10,912 por kg.

A continuación, el precio de la carne de res pura es RP 135,828 por kg o más del anterior RP 135,244 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 101,077 por kg o de baja del anterior Rp 105,313 kg.

Mientras que el precio pollo Raza rp. 35,907 por kg o abajo de RP 36,135 por kg, y el precio de los huevos de gallina Rp 29,382 por kg o por debajo de RP 29,498 por kg.

Además, el precio del consumo de azúcar es RP. 18,098 por kg o abajo de RP. 18,236 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,479 por kg o por debajo de Rp 11,723 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,714 por litro o abajo de RP

Entonces el precio de la harina a granel es RP. 9,696 por kg o abajo de RP. 9,841 por kg, y el precio de la harina empaquetada RP. 12,879 por kg o abajo de RP. 13.073 por kg.

Los productos de pescado hinchados a Rp41,924 por kg aumentaron de Rp41,522 por kg antes; TUNA RP34,668 por kg aumentó del anterior RP34,442 por kg; Milkfish RP34,234 por kg cayó de RP34,618 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 41,924 por kg o arriba del anterior RP 41,622 por kg, el precio del atún RP 34,688 por kg o arriba del anterior RP 3442 por kg, y el precio del pez lácteo fue RP 3444 por kg o de RP 34,619 por kg.