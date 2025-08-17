El precio de Byd Atto 1 puede ser barato, Honda Stylo es más tentador





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares en Viva Automotive el sábado 16 de agosto de 2025, que presenta información interesante sobre Auto eléctrico y scooter premium para ti.

BYD ATTO 1 llamó la atención a precios competitivos gracias a la estrategia de integración vertical, donde casi todos los componentes se producen de forma independiente para reducir los costos. Esta estrategia no solo mantiene la calidad, sino que también respalda la transición de la energía verde en Indonesia. Leer más.

2. El costo de reparar un automóvil eléctrico gota, hay un grifo

El costo de reparar automóviles eléctricos en Alemania disminuyó, y las reclamaciones de seguros ahora solo son solo un 15-20% más que los automóviles de gasolina. Aun así, la diferencia en el costo todavía existe debido a la tecnología relativamente nueva. Leer más.

Honda Stylo 160 viene con un nuevo color azul Royal Matte, que combina un diseño retro-moderno con un rendimiento del motor de 160cc. Características como luces LED y equipaje amplio se suman a la comodidad del conductor. Leer más.

Página siguiente 3. Honda Stylo 160 es cada vez más tentador









Fuente